https://sputnikarabic.ae/20220914/مستشار-الكاظمي-يتوقع-تحقيق-فائض-مالي-بقيمة-25-تريليون-دينار-1067753809.html
مستشار الكاظمي يتوقع تحقيق فائض مالي بقيمة 25 تريليون دينار
مستشار الكاظمي يتوقع تحقيق فائض مالي بقيمة 25 تريليون دينار
توقع هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي وصول الفائض المالي إلى 25 تريليون دينار في نهاية العام الجاري. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T20:34+0000
2022-09-14T20:34+0000
2022-09-14T20:34+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية للمسؤول العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال الجبوري إن النمو الاقتصادي في العراق جاء نتيجة الارتفاع في أسعار النفط.وأضاف المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي أن الفائض المالي قد يبلغ 25 تريليون دينار نهاية العام الحالي.وأشار إلى أن مجلس النواب قد يقر قانونا طارئا على غرار الأمن الغذائي في حال تعذر إقرار الموازنة.وأوضح الجبوري أن بلاده حققت في العام الماضي 10 تريليونات دينار عراقي إيرادات غير نفطية.وشدد على أن إيرادات الجمارك العراقية يفترض أن تكون أربعة أضعاف ما هي عليه الآن.وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تشملهم الرعاية الاجتماعية، قال الجبوري إن عددهم يبلغ 9 ملايين شخص وهو ما يشكل نحو مليون و800 ألف عائلة.
https://sputnikarabic.ae/20220828/العراق-عضو-بالإطار-التنسيقي-الصدر-يريد-الاحتفاظ-بالكاظمي-رئيسا-للحكومة-1066946685.html
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أخبار العراق اليوم
مستشار الكاظمي يتوقع تحقيق فائض مالي بقيمة 25 تريليون دينار
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توقع هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي وصول الفائض المالي إلى 25 تريليون دينار في نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية للمسؤول العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية (واع).
وقال الجبوري إن النمو الاقتصادي في العراق جاء نتيجة الارتفاع في أسعار النفط.
وأضاف المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي
أن الفائض المالي قد يبلغ 25 تريليون دينار نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن مجلس النواب قد يقر قانونا طارئا على غرار الأمن الغذائي في حال تعذر إقرار الموازنة.
وأوضح الجبوري أن بلاده حققت في العام الماضي 10 تريليونات دينار عراقي إيرادات غير نفطية.
وشدد على أن إيرادات الجمارك العراقية يفترض أن تكون أربعة أضعاف ما هي عليه الآن.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تشملهم الرعاية الاجتماعية، قال الجبوري إن عددهم يبلغ 9 ملايين شخص وهو ما يشكل نحو مليون و800 ألف عائلة.