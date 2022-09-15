https://sputnikarabic.ae/20220915/المعارضة-الأرمنية-تحاول-عزل-رئيس-الحكومة-نيكول-باشينيان-1067757100.html
المعارضة الأرمنية تحاول عزل رئيس الحكومة نيكول باشينيان
المعارضة الأرمنية تحاول عزل رئيس الحكومة نيكول باشينيان
أعلن رئيس حزب "أرمينيا" وزير الدفاع الأرمني الأسبق، سيران أوهانيان، اليوم الخميس، أنه أطلق مبادرة لحجب الثقة عن رئيس الحكومة نيكول باشينيان. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T02:46+0000
2022-09-15T02:46+0000
2022-09-15T03:29+0000
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067398063_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_ac918a2cb2a86c40f06af06b18aa0445.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال أوهانيان في تجمع حاشد لخصوم باشينيان أمام مبنى البرلمان: "جمعنا 35 توقيعا من النواب. لكن من أجل استكمال الحملة نحن بحاجة لـ18 صوتا من حزب "العقد المدني" الحاكم".واندلعت، ليل الثلاثاء، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.واحتشد المئات من المتظاهرين عند مبنى البرلمان في العاصمة يريفان، مطالبين باستقالة باشينيان على خلفية تصريحه حول توقيعه اتفاقا جديدا للسلام مع أذربيجان.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن خسائر بلاده جراء تفاقم الأوضاع على الحدود مع أذربيجان بلغت 105 قتلى.وأعرب باشينيان عن استعداده لاتخاذ قرارات صعبة من أجل إحلال السلام، وفض النزاع مع أذربيجان.
https://sputnikarabic.ae/20220915/مجلس-الأمن-الدولي-يبحث-الوضع-حول-أرمينيا-وأذربيجان-1067756943.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067398063_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_8393139cbe30190e3444676a75be3262.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
المعارضة الأرمنية تحاول عزل رئيس الحكومة نيكول باشينيان
02:46 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 03:29 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس حزب "أرمينيا" وزير الدفاع الأرمني الأسبق، سيران أوهانيان، اليوم الخميس، أنه أطلق مبادرة لحجب الثقة عن رئيس الحكومة نيكول باشينيان.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أوهانيان في تجمع حاشد لخصوم باشينيان أمام مبنى البرلمان: "جمعنا 35 توقيعا من النواب. لكن من أجل استكمال الحملة نحن بحاجة لـ18 صوتا من حزب "العقد المدني" الحاكم".
واندلعت، ليل الثلاثاء، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.
واحتشد المئات من المتظاهرين عند مبنى البرلمان في العاصمة يريفان، مطالبين باستقالة باشينيان على خلفية تصريحه حول توقيعه اتفاقا جديدا للسلام مع أذربيجان.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن خسائر بلاده جراء تفاقم الأوضاع على الحدود مع أذربيجان بلغت 105 قتلى.
وأعرب باشينيان عن استعداده لاتخاذ قرارات صعبة من أجل إحلال السلام، وفض النزاع مع أذربيجان.