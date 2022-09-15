https://sputnikarabic.ae/20220915/واشنطن-تعرض-مكافأة-مالية-ضخمة-للقبض-على-3-من-قراصنة-الإنترنت-الإيرانيين-1067761714.html
واشنطن تعرض مكافأة مالية ضخمة للقبض على 3 من قراصنة الإنترنت الإيرانيين
واشنطن تعرض مكافأة مالية ضخمة للقبض على 3 من قراصنة الإنترنت الإيرانيين
عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد هوية ومكان 3 إيرانيين متهمين بالضلوع في أنشطة سيبرانية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T07:53+0000
2022-09-15T07:53+0000
2022-09-15T07:53+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الخارجية الأمريكية عبر برنامج المكافآت من أجل العدالة، اليوم الأربعاء، أن نحو 10 ملايين دولار سيتم تقديمهم لمن يدلي بمعلومات بشأن مرتكبي أنشطة سيبرانية خبيثة، لأنهم استهدفوا بنى تحتية أمريكية أساسية واستهدفوا مئات شبكات الكمبيوتر في جميع أنحاء الولايات المتحدة والخارج.وتابعت الخارجية: "منصور أحمدي وأحمد خاطبي وأمير حسين، مطلوبون من أجل تورطهم المشتبه فيه في التنسيق لحملة لاستهداف مئات شبكات الحواسيب عبر الولايات المتحدة والخارج ما تسبب في أضرار واضطراب لعمل المنظمات في العديد من القطاعات، التي من بينها البنية التحتية والوكالات الحكومية ومنظمات غير ربحية".
https://sputnikarabic.ae/20220912/تقرير-يكشف-هوية-رئيس-النظام-السيبراني-الإيراني-1067615224.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
واشنطن تعرض مكافأة مالية ضخمة للقبض على 3 من قراصنة الإنترنت الإيرانيين
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عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد هوية ومكان 3 إيرانيين متهمين بالضلوع في أنشطة سيبرانية.