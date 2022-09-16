https://sputnikarabic.ae/20220916/أبل-تضع-حلا-لمشكلة-تقنية-تزعج-أصحاب-آيفون-14-الجديد-1067840846.html
"أبل" تضع حلا لمشكلة تقنية تزعج أصحاب "آيفون 14" الجديد
"أبل" تضع حلا لمشكلة تقنية تزعج أصحاب "آيفون 14" الجديد
وضعت شركة "أبل" الأمريكية حلا لمشكلة تقنية أثارت شكاوى بعض ملاك هاتف "آيفون 14" الجديد، بعد مرور أسبوعين من الإعلان عنه. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T16:16+0000
2022-09-16T16:16+0000
2022-09-16T16:16+0000
شركة آبل
مجتمع
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يتمثل الخطأ التقني في نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 16"، الذي يمنع تنشيط خدمة المراسلة "آي ميساج" وخدمة الاتصال بالفيديو "فيس تايم"، عند اتصال هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 برو" بشبكة إنترنت لاسلكية "واي فاي"، وفقا لبيان من "أبل".ولحل المشكلة، طرحت "أبل" تحديث "أي أو إس 16.1"، لكن سيحتاج أصحاب "آيفون 14" إلى عمل استعادة لهاتفهم بواسطة حاسوب آلي من أجل تحميل التحديث.وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أطلقت شركة "أبل" الأمريكية في مؤتمرها، هاتفها الجديد "آيفون 14" الذي يتمتع بميزة إرسال رسائل طوارئ عبر الأقمار الصناعية، كما أطلقت سلسلة جديدة من الساعات الذكية.إلى جانب iPhone 14 العادي الذي يبلغ سعره 799 دولارا، تم إطلاق "iPhone 14 Plus" بسعر 899 دولارا، والذي يحتوي على شاشة أكبر بكثير - قياس 6.7 بوصة.وبخلاف الميزة التي تسمح بإرسال رسائل الطوارئ عبر الأقمار الصناعية - وهي ميزة يتم تفعيلها من خلال توجيه الجهاز نحو الاتجاه العام للسماء، لا يبدو أن الجيل الجديد من iPhone يختلف كثيرا عن الجيل السابق الذي من المفترض أن يحل محله، باستثناء بعض التحسينات الطفيفة المتعلقة بالأداء والجودة العالية للكاميرا.إلى جانب هذين الطرازين، تم إطلاق "iPhone 14 Pro” بسعر 999 دولارا، و"iPhone 14 Pro Max" بسعر 1099 دولارا- ومن المفترض أن تكون كاميرتهما ذات جودة أفضل ويصل سطوع الشاشة إلى أعلى مستوى.
https://sputnikarabic.ae/20220911/آيفون-14-يتخلص-من-شريحة-الاتصال-العادية-داخل-أمريكا-فقط-1067572837.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل, مجتمع
"أبل" تضع حلا لمشكلة تقنية تزعج أصحاب "آيفون 14" الجديد
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وضعت شركة "أبل" الأمريكية حلا لمشكلة تقنية أثارت شكاوى بعض ملاك هاتف "آيفون 14" الجديد، بعد مرور أسبوعين من الإعلان عنه.
يتمثل الخطأ التقني في نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 16"، الذي يمنع تنشيط خدمة المراسلة "آي ميساج" وخدمة الاتصال بالفيديو "فيس تايم"، عند اتصال هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 برو" بشبكة إنترنت لاسلكية "واي فاي"، وفقا لبيان
من "أبل".
ولحل المشكلة، طرحت "أبل" تحديث "أي أو إس 16.1"، لكن سيحتاج أصحاب "آيفون 14" إلى عمل استعادة لهاتفهم بواسطة حاسوب آلي من أجل تحميل التحديث.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أطلقت شركة "أبل" الأمريكية في مؤتمرها، هاتفها الجديد "آيفون 14" الذي يتمتع بميزة إرسال رسائل طوارئ عبر الأقمار الصناعية، كما أطلقت سلسلة جديدة من الساعات الذكية.
إلى جانب iPhone 14
العادي الذي يبلغ سعره 799 دولارا، تم إطلاق "iPhone 14 Plus" بسعر 899 دولارا، والذي يحتوي على شاشة أكبر بكثير - قياس 6.7 بوصة.
وبخلاف الميزة التي تسمح بإرسال رسائل الطوارئ عبر الأقمار الصناعية - وهي ميزة يتم تفعيلها من خلال توجيه الجهاز نحو الاتجاه العام للسماء، لا يبدو أن الجيل الجديد من iPhone
يختلف كثيرا عن الجيل السابق الذي من المفترض أن يحل محله، باستثناء بعض التحسينات الطفيفة المتعلقة بالأداء والجودة العالية للكاميرا.
إلى جانب هذين الطرازين، تم إطلاق "iPhone 14 Pro” بسعر 999 دولارا، و"iPhone 14 Pro Max" بسعر 1099 دولارا- ومن المفترض أن تكون كاميرتهما ذات جودة أفضل ويصل سطوع الشاشة إلى أعلى مستوى.