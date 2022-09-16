عربي
بوتين يربط إمكانية لقائه مع زيلينسكي "باستعداد كييف للتفاوض" ويحذر الأخيرة من "رد أكثر جدية"
https://sputnikarabic.ae/20220916/أبل-تضع-حلا-لمشكلة-تقنية-تزعج-أصحاب-آيفون-14-الجديد-1067840846.html
"أبل" تضع حلا لمشكلة تقنية تزعج أصحاب "آيفون 14" الجديد
"أبل" تضع حلا لمشكلة تقنية تزعج أصحاب "آيفون 14" الجديد
وضعت شركة "أبل" الأمريكية حلا لمشكلة تقنية أثارت شكاوى بعض ملاك هاتف "آيفون 14" الجديد، بعد مرور أسبوعين من الإعلان ‏عنه.‏ 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T16:16+0000
2022-09-16T16:16+0000
شركة آبل
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1067472231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ca57a3c75341e6856cca15b147fc393.jpg
يتمثل الخطأ التقني في نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 16"، الذي يمنع تنشيط خدمة المراسلة "آي ميساج" وخدمة الاتصال بالفيديو "فيس تايم"، عند اتصال هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 برو" بشبكة إنترنت لاسلكية "واي فاي"، وفقا لبيان من "أبل".ولحل المشكلة، طرحت "أبل" تحديث "أي أو إس 16.1"، لكن سيحتاج أصحاب "آيفون 14" إلى عمل استعادة لهاتفهم بواسطة حاسوب آلي من أجل تحميل التحديث.وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أطلقت شركة "أبل" الأمريكية في مؤتمرها، هاتفها الجديد "آيفون 14" الذي يتمتع بميزة إرسال رسائل طوارئ عبر الأقمار الصناعية، كما أطلقت سلسلة جديدة من الساعات الذكية.إلى جانب iPhone 14 العادي الذي يبلغ سعره 799 دولارا، تم إطلاق "iPhone 14 Plus" بسعر 899 دولارا، والذي يحتوي على شاشة أكبر بكثير - قياس 6.7 بوصة.وبخلاف الميزة التي تسمح بإرسال رسائل الطوارئ عبر الأقمار الصناعية - وهي ميزة يتم تفعيلها من خلال توجيه الجهاز نحو الاتجاه العام للسماء، لا يبدو أن الجيل الجديد من iPhone يختلف كثيرا عن الجيل السابق الذي من المفترض أن يحل محله، باستثناء بعض التحسينات الطفيفة المتعلقة بالأداء والجودة العالية للكاميرا.إلى جانب هذين الطرازين، تم إطلاق "iPhone 14 Pro” بسعر 999 دولارا، و"iPhone 14 Pro Max" بسعر 1099 دولارا- ومن المفترض أن تكون كاميرتهما ذات جودة أفضل ويصل سطوع الشاشة إلى أعلى مستوى.
https://sputnikarabic.ae/20220911/آيفون-14-يتخلص-من-شريحة-الاتصال-العادية-داخل-أمريكا-فقط-1067572837.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1067472231_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ce5d036f68180cdd59baf53ad9242fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة آبل, مجتمع
شركة آبل, مجتمع

"أبل" تضع حلا لمشكلة تقنية تزعج أصحاب "آيفون 14" الجديد

16:16 GMT 16.09.2022
© AP Photo / Jeff Chiuإطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
© AP Photo / Jeff Chiu
تابعنا عبرTelegram
وضعت شركة "أبل" الأمريكية حلا لمشكلة تقنية أثارت شكاوى بعض ملاك هاتف "آيفون 14" الجديد، بعد مرور أسبوعين من الإعلان ‏عنه.‏
يتمثل الخطأ التقني في نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 16"، الذي يمنع تنشيط خدمة المراسلة "آي ميساج" وخدمة الاتصال بالفيديو "فيس تايم"، عند اتصال هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 برو" بشبكة إنترنت لاسلكية "واي فاي"، وفقا لبيان من "أبل".
ولحل المشكلة، طرحت "أبل" تحديث "أي أو إس 16.1"، لكن سيحتاج أصحاب "آيفون 14" إلى عمل استعادة لهاتفهم بواسطة حاسوب آلي من أجل تحميل التحديث.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أطلقت شركة "أبل" الأمريكية في مؤتمرها، هاتفها الجديد "آيفون 14" الذي يتمتع بميزة إرسال رسائل طوارئ عبر الأقمار الصناعية، كما أطلقت سلسلة جديدة من الساعات الذكية.
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
‏"آيفون 14" يتخلص من شريحة الاتصال العادية... داخل أمريكا فقط
11 سبتمبر, 06:35 GMT
إلى جانب iPhone 14 العادي الذي يبلغ سعره 799 دولارا، تم إطلاق "iPhone 14 Plus" بسعر 899 دولارا، والذي يحتوي على شاشة أكبر بكثير - قياس 6.7 بوصة.
وبخلاف الميزة التي تسمح بإرسال رسائل الطوارئ عبر الأقمار الصناعية - وهي ميزة يتم تفعيلها من خلال توجيه الجهاز نحو الاتجاه العام للسماء، لا يبدو أن الجيل الجديد من iPhone يختلف كثيرا عن الجيل السابق الذي من المفترض أن يحل محله، باستثناء بعض التحسينات الطفيفة المتعلقة بالأداء والجودة العالية للكاميرا.
إلى جانب هذين الطرازين، تم إطلاق "iPhone 14 Pro” بسعر 999 دولارا، و"iPhone 14 Pro Max" بسعر 1099 دولارا- ومن المفترض أن تكون كاميرتهما ذات جودة أفضل ويصل سطوع الشاشة إلى أعلى مستوى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала