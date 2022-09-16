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3 دول عربية تحصل على صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون
https://sputnikarabic.ae/20220916/البدء-بإجراءات-منح-بيلاروسيا-صفة-العضوية-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067811667.html
البدء بإجراءات منح بيلاروسيا صفة العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون
البدء بإجراءات منح بيلاروسيا صفة العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون
أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف بدء إجراءات منح بيلاروسيا صفة عضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:37+0000
2022-09-16T08:37+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال ميرزيوييف، اليوم الجمعة، في افتتاح اجتماع موسع لقمة المنظمة في سمرقند: "نتخذ قرارا ببدء إجراءات منح جمهورية بيلاروسيا وضع عضو كامل في منظمة شنغهاي للتعاون". وتابع قائلا: "اليوم، يتم توقيع مذكرة التزامات من قبل جمهورية إيران الإسلامية كعضو كامل العضوية في المنظمة (جزء من إجراءات الحصول على العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون). نرحب بتوقيع المذكرات وحول منح صفة شركاء الحوار لجمهورية مصر العربية ودولة قطر".وبدأت جلسات القمة للمنظمة بالانعقاد يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة.
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منظمة شنغهاي للتعاون
منظمة شنغهاي للتعاون

البدء بإجراءات منح بيلاروسيا صفة العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون

08:37 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenovمؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenov
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أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف بدء إجراءات منح بيلاروسيا صفة عضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون.
وقال ميرزيوييف، اليوم الجمعة، في افتتاح اجتماع موسع لقمة المنظمة في سمرقند: "نتخذ قرارا ببدء إجراءات منح جمهورية بيلاروسيا وضع عضو كامل في منظمة شنغهاي للتعاون".
وتابع قائلا: "اليوم، يتم توقيع مذكرة التزامات من قبل جمهورية إيران الإسلامية كعضو كامل العضوية في المنظمة (جزء من إجراءات الحصول على العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون). نرحب بتوقيع المذكرات وحول منح صفة شركاء الحوار لجمهورية مصر العربية ودولة قطر".
وبدأت جلسات القمة للمنظمة بالانعقاد يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة.
منظمة شنغهاي: طريق التوسع - سبوتنيك عربي
منظمة شنغهاي: طريق التوسع
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