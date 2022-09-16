https://sputnikarabic.ae/20220916/الدفاع-الروسية-تكشف-تكبيد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-عدة-وعتادا-1067822745.html
الدفاع الروسية تكشف تكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة عدة وعتادا
الدفاع الروسية تكشف تكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة عدة وعتادا
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية أصابت خلال يوم واحد تسعة مواقع قيادة أوكرانية في جمهورية... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T11:17+0000
2022-09-16T11:17+0000
2022-09-16T11:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065082708_0:180:3073:1908_1920x0_80_0_0_38655d21a4790fb1062e8fd5d6be6015.jpg
وكشف البيان أنه "في يوم واحد، أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش، وقوات الصواريخ والمدفعية تسعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وفيركنيكامينسكوي وزفانوفكا وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وغولييبول وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه وموراخيفكا وأولينوفكا وأوكراينكا في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك 65 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 مقاطعة".كما ذكرت الوزارة أنه في منطقة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقدت القوات الأوكرانية 400 جندي بين قتيل وجريح نتيجة ضربة عالية الدقة من قبل القوات المسلحة الروسية.كما دمرت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية خلال اليوم الماضي ثمانية مستودعات أسلحة أوكرانية في مناطق بتروفسكوي وبيرفومايسكوي وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوميلنيكوفيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه وفي مدينة نيكولاييف، وكذلك نظام الصواريخ المضاد للطائرات "أوسا- أيه كي إم" في منطقة سوليدار.وأردف البيان: "أصابت الضربات عالية الدقة التي شنتها القوات الجوية الروسية في مدينة نيكولاييف نقاط انتشار لواء المشاة 28 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي بلدة أوتشاكوف، ونيكولاييف، تم تدمير المقر الرئيسي وقاعدة التدريب لمركز منفصل للعمليات الخاصة المسماة يوغ".وتابع البيان: "تم تدمير ما مجموعه 293 طائرة حربية و155 طائرة هليكوبتر، و1965 طائرة دون طيار، و375 منظومة صاروخية مضادة للطائرات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 4940 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و837 راجمة صواريخ، و3392 مدفعية ميدان ومدافع هاون، وأكثر من 5600 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20220915/الدفاع-الروسية-تحييد-500-عنصر-من-القوات-الأوكرانية-وتدمير-عشرات-الآليات-الثقيلة-1067783268.html
https://sputnikarabic.ae/20220913/مشاهد-حصرية-لـسبوتنيك-تظهر-تدمير-الجيش-الروسي-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-في-منطقة-خاركوف-فيديو----1067683976.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065082708_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c9804c8722ded7631a61971b01a61613.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف تكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة عدة وعتادا
تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية أصابت خلال يوم واحد تسعة مواقع قيادة أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوروجيه ونيكولاييف، بالإضافة إلى 65 وحدة مدفعية وقوى بشرية وآليات عسكرية في 234 مقاطعة.
وكشف البيان أنه "في يوم واحد، أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش، وقوات الصواريخ والمدفعية تسعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وفيركنيكامينسكوي وزفانوفكا وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وغولييبول وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه وموراخيفكا وأولينوفكا وأوكراينكا في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك 65 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 مقاطعة".
كما ذكرت الوزارة أنه في منطقة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقدت القوات الأوكرانية 400 جندي بين قتيل وجريح نتيجة ضربة عالية الدقة من قبل القوات المسلحة الروسية.
"في مدينة سيفيرسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، أصيبت مواقع لواء الهجوم الجوي الثمانين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة، ونتيجة للضربات، بلغت خسائر العدو أكثر من 400 قتيل وجريح أوكراني وتم تدمير أكثر من 20 آلية مدرعة، كما تم تدمير أكثر من 3 آلاف قطعة ذخيرة مخصصة للصواريخ والمدافع من عيارات مختلفة".
كما دمرت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية خلال اليوم الماضي ثمانية مستودعات أسلحة أوكرانية في مناطق بتروفسكوي وبيرفومايسكوي وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوميلنيكوفيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه وفي مدينة نيكولاييف، وكذلك نظام الصواريخ المضاد للطائرات "أوسا- أيه كي إم" في منطقة سوليدار.
كما ضرب الطيران الروسي بالذخائر الموجهة بدقة في منطقة نيكولاييف نقاط انتشار لواء مشاة آلي في أوكرانيا.
وأردف البيان: "أصابت الضربات عالية الدقة التي شنتها القوات الجوية الروسية في مدينة نيكولاييف نقاط انتشار لواء المشاة 28 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي بلدة أوتشاكوف، ونيكولاييف، تم تدمير المقر الرئيسي وقاعدة التدريب لمركز منفصل للعمليات الخاصة المسماة يوغ".
وفي منطقة خاركوف، تم استهداف نقاط الانتشار المؤقت للواء الآلي 66 للقوات الأوكرانية في مناطق بلدتي دفوريتشنايا وكوبيانسك، وكذلك التشكيل القومي "كراكن" في مدينة خاركوف، حسبما ذكر البيان.
وتابع البيان: "تم تدمير ما مجموعه 293 طائرة حربية و155 طائرة هليكوبتر، و1965 طائرة دون طيار، و375 منظومة صاروخية مضادة للطائرات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 4940 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و837 راجمة صواريخ، و3392 مدفعية ميدان ومدافع هاون، وأكثر من 5600 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.