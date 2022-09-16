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https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-الحبوب-الأوكرانية-لا-تصل-إلى-الدول-الفقيرة-1067838557.html
بوتين: الحبوب الأوكرانية لا تصل إلى الدول الفقيرة
بوتين: الحبوب الأوكرانية لا تصل إلى الدول الفقيرة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تصل الحبوب المنقولة من الموانئ الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقرا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T15:05+0000
2022-09-16T15:05+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار أوكرانيا
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سمرقند - سبوتنيك. قال بوتين خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "أود أن أشكركم مرة أخرى على المساهمة التي قدمتموها وتواصلون تقديمها في تنفيذ برنامج الغذاء، أعني تصدير الحبوب الأوكرانية".وكشف بوتين عما يتعلق باتفاقية الغذاء أن "المشغلين الروس تلقوا إشارة بأنهم يستطيعون تصدير المنتجات عبر تركيا".ودعا بوتين إلى تنسيق محكم بشأن القضايا الرئيسية التي تم إنشاؤها بين روسيا وتركيا، وأشار إلى أن روسيا سترحب بعمل تركيا في منظمة شنغهاي للتعاون بكل طريقة ممكنة.وأوضح بوتين: "تم التنسيق الوثيق بشأن القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك في إطار المنظمات ذات الأهمية، أنا سعيد جدًا برؤيتكم في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، تركيا دولة في هذه المنطقة يبدو لي أنه من الطبيعي تماما أن تبدي تركيا اهتماما بعمل منظمتنا".وختم بوتين "سنرحب بعمل تركيا في هذا الهيكل بكل طريقة ممكنة".
https://sputnikarabic.ae/20220916/دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-تحث-على-دعم-زيادة-التعامل-بالعملات-الوطنية-1067832229.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين: الحبوب الأوكرانية لا تصل إلى الدول الفقيرة

15:05 GMT 16.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تصل الحبوب المنقولة من الموانئ الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقرا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
سمرقند - سبوتنيك. قال بوتين خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "أود أن أشكركم مرة أخرى على المساهمة التي قدمتموها وتواصلون تقديمها في تنفيذ برنامج الغذاء، أعني تصدير الحبوب الأوكرانية".

وأضاف بوتين: "نأمل أن يصل أكبر قسم منها (الحبوب الأوكرانية) وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن".

وكشف بوتين عما يتعلق باتفاقية الغذاء أن "المشغلين الروس تلقوا إشارة بأنهم يستطيعون تصدير المنتجات عبر تركيا".
16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول - المراقبون في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
دول منظمة شنغهاي للتعاون تحث على دعم زيادة التعامل بالعملات الوطنية
12:43 GMT
ودعا بوتين إلى تنسيق محكم بشأن القضايا الرئيسية التي تم إنشاؤها بين روسيا وتركيا، وأشار إلى أن روسيا سترحب بعمل تركيا في منظمة شنغهاي للتعاون بكل طريقة ممكنة.
وأوضح بوتين: "تم التنسيق الوثيق بشأن القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك في إطار المنظمات ذات الأهمية، أنا سعيد جدًا برؤيتكم في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، تركيا دولة في هذه المنطقة يبدو لي أنه من الطبيعي تماما أن تبدي تركيا اهتماما بعمل منظمتنا".

وأشار بوتين إلى أن سياسة أردوغان تهدف إلى تحقيق أفضل نتيجة للاقتصاد التركي، ولفت الانتباه إلى حقيقة أن تركيا تتمتع بعلاقات اقتصادية جيدة وسريعة النمو مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وختم بوتين "سنرحب بعمل تركيا في هذا الهيكل بكل طريقة ممكنة".
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