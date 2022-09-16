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بوتين يعلن استعداد روسيا لتقديم السماد مجانا للدول النامية
بوتين يعلن استعداد روسيا لتقديم السماد مجانا للدول النامية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، استعداد روسيا لنقل 300 ألف طن من أسمدتها إلى الدول النامية دون مقابل. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T10:11+0000
2022-09-16T10:12+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وأوضح بوتين في اجتماع موسع لقمة منظمة شنغهاي للتعاون: "في أول أمس، أبلغت السيد غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة) أن 300 ألف طن من الأسمدة الروسية تراكمت في موانئ الاتحاد الأوروبي ونحن على استعداد لنقلها إلى الدول النامية مجانًا".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة في 16 سبتمبر/أيلول، إن منظمة شنغهاي للتعاون هي اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم، وهي تعمل على زيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية.وشدد بوتين على أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في البلدان الأعضاء فيها، ويتم إنشاء نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز إمكانات فكرية وتكنولوجية قوية، وجزء كبير من الموارد الطبيعية في العالم في دولها.وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تقف منظمة شنغهاي للتعاون مكتوفة الأيدي وتواصل تطويرها تدريجيا، وزيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة أوراسيا الشاسعة".
https://sputnikarabic.ae/20220916/3-دول-عربية-تحصل-على-صفة-شريك-حوار-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067810925.html
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فلاديمير بوتين, روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين يعلن استعداد روسيا لتقديم السماد مجانا للدول النامية

10:11 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 16.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، استعداد روسيا لنقل 300 ألف طن من أسمدتها إلى الدول النامية دون مقابل.
وأوضح بوتين في اجتماع موسع لقمة منظمة شنغهاي للتعاون: "في أول أمس، أبلغت السيد غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة) أن 300 ألف طن من الأسمدة الروسية تراكمت في موانئ الاتحاد الأوروبي ونحن على استعداد لنقلها إلى الدول النامية مجانًا".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة في 16 سبتمبر/أيلول، إن منظمة شنغهاي للتعاون هي اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم، وهي تعمل على زيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية.
مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
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وشدد بوتين على أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في البلدان الأعضاء فيها، ويتم إنشاء نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز إمكانات فكرية وتكنولوجية قوية، وجزء كبير من الموارد الطبيعية في العالم في دولها.
وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تقف منظمة شنغهاي للتعاون مكتوفة الأيدي وتواصل تطويرها تدريجيا، وزيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة أوراسيا الشاسعة".
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