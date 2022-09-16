https://sputnikarabic.ae/20220916/حماس-نبذل-جهودا-لاستعادة-العلاقات-مع-الأردن-والسعودية-لكن-هناك-جهات-تعيق-المصالحة-1067821045.html

"حماس": نبذل جهودا لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية لكن هناك جهات تعيق المصالحة

"حماس": نبذل جهودا لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية لكن هناك جهات تعيق المصالحة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، إن الحركة تبذل جهودا لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية، لافتا إلى أن هناك جهات تعيق المصالحة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T10:38+0000

2022-09-16T10:38+0000

2022-09-16T10:38+0000

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وأشار هنية في مقابلة حصرية مع قناة "RT العربية"، إلى أن حركته تحافظ على مسافة واحدة مع جميع الأطراف العربية والدولية، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي من هذه الدول.واتهم هنية، جهات من "فتح" وأخرى خارجية بأنها تعيق ملف المصالحة، لافتًا إلى أن الجزائر تعمل على جمع الفصائل الفلسطينية لديها قبل القمة العربية.كما اتهم جهات غربية لم يسمها بأنها حاولت ثني "حماس" عن القدوم إلى العاصمة الروسية موسكو.ولفت إلى أن وفد حماس مرتاح تجاه زيارته إلى روسيا وأنه تم التوصل إلى قرارات في عدد من قضايا الشرق الأوسط.كما شدد هنية على أن العلاقة مع حركة "الجهاد الإسلامي" ممتازة، ولن تنجح المحاولات لزرع الفتنة أو الفرقة بين الطرفين.وكان هنية قد زار الأسبوع الماضي العاصمة الروسية موسكو، برفقة وفد من قيادة الحركة وأجرى لقاءات مع المسؤولين الروس وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

https://sputnikarabic.ae/20220916/حماس-تؤكد-عزمها-على-بناء-وتطوير-علاقات-راسخة-مع-سوريا-1067808178.html

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حركة حماس, السعودية, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم