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شولتز: روسيا هي التهديد الأكبر للناتو
شولتز: روسيا هي التهديد الأكبر للناتو
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إن روسيا هي الآن "أكبر تهديد لحلف شمال الأطلسي". 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T09:34+0000
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روسيا
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وقال شولتز في مؤتمر حول تطوير الجيش الألماني: "وضوح دوافع روسيا، على الأقل طالما أن بوتين هو الرئيس، له دلالة آخرى".وأردف: "الناتو يظل الضامن لأمننا، سنحمي كل متر مربع من أراضينا".وأكد المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم أمس الخميس، موقف حكومته الرافض لاتخاذ مسارات منفردة بشأن توريد دبابات قتالية لأوكرانيا.ونقلت شبكة "دويتش فيله" عن شولتز، قوله إن الائتلاف الحاكم في برلين بزعامته مجمع على الموقف من تسليح أوكرانيا ومواصلة دعمها بالمدفعية ومضادات الطائرات.
https://sputnikarabic.ae/20220912/وزيرة-الدفاع-الألمانية-ألمانيا-يجب-أن-تقود-أوروبا-عسكريا-1067656892.html
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أخبار ألمانيا, الناتو, روسيا
أخبار ألمانيا, الناتو, روسيا

شولتز: روسيا هي التهديد الأكبر للناتو

09:34 GMT 16.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إن روسيا هي الآن "أكبر تهديد لحلف شمال الأطلسي".
وقال شولتز في مؤتمر حول تطوير الجيش الألماني: "وضوح دوافع روسيا، على الأقل طالما أن بوتين هو الرئيس، له دلالة آخرى".
وأضاف شولتز: "لم يعد هناك أي شك بشأن ما يجب أن نستعد له، وروسيا في عهد الرئيس بوتين، والتي نعد لها داخل الناتو، تشكل الآن أكبر تهديد لتحالفنا".
وأردف: "الناتو يظل الضامن لأمننا، سنحمي كل متر مربع من أراضينا".
الدفاع الجوي الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
وزيرة الدفاع الألمانية: ألمانيا يجب أن تقود أوروبا عسكريا
12 سبتمبر, 20:49 GMT
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم أمس الخميس، موقف حكومته الرافض لاتخاذ مسارات منفردة بشأن توريد دبابات قتالية لأوكرانيا.
ونقلت شبكة "دويتش فيله" عن شولتز، قوله إن الائتلاف الحاكم في برلين بزعامته مجمع على الموقف من تسليح أوكرانيا ومواصلة دعمها بالمدفعية ومضادات الطائرات.
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