https://sputnikarabic.ae/20220916/صحيفة-عبرية-تكشف-أسماء-دول-إسلامية-وعربية-يتوقع-التطبيع-معها-خلال-عامين-1067818718.html

صحيفة عبرية تكشف أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين

صحيفة عبرية تكشف أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T09:29+0000

2022-09-16T09:29+0000

2022-09-16T09:29+0000

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وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن النقاشات الداخلية الإسرائيلية تتحدث عن احتمالية توقيع اتفاقات تطبيع مع كل من إندونيسيا والصومال وموريتانيا خلال العامين المقبلين.ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي ـ لم تسمه ـ بمناسبة مرور عامين كاملين على توقيع اتفاق "إبراهام" مع كل من البحرين والإمارات، وبعدهما السودان والمغرب، أن المباحثات الداخلية في إسرائيل ترجح توقيع اتفاقات سلام مع الدول الثلاث، موريتانيا والصومال وإندونيسيا.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية تريد التركيز على تقوية العلاقات وتعزيزها مع الدول التي سبق التوقيع معها على اتفاق سلام، خاصة الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، رغم الظروف السياسية التي تمر بها الأخيرة، لكن تل أبيب تحاول توطيد العلاقات معها أكثر من ذي قبل.ويشار إلى أنه في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول من العام 2020، وقعت كل من البحرين والإمارات على اتفاق سلام أو التطبيع مع إسرائيل، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، وتلاهما السودان والمغرب في العام نفسه.

https://sputnikarabic.ae/20220915/خلال-لقائه-وزير-الخارجية-الإماراتي-في-تل-أبيب-هرتزوغ-التطبيع-مع-أبو-ظبي-نقلة-نوعية-للشرق-الأوسط-1067787285.html

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