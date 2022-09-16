https://sputnikarabic.ae/20220916/صحيفة-عبرية-تكشف-أسماء-دول-إسلامية-وعربية-يتوقع-التطبيع-معها-خلال-عامين-1067818718.html
صحيفة عبرية تكشف أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين
صحيفة عبرية تكشف أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T09:29+0000
2022-09-16T09:29+0000
2022-09-16T09:29+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg
وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن النقاشات الداخلية الإسرائيلية تتحدث عن احتمالية توقيع اتفاقات تطبيع مع كل من إندونيسيا والصومال وموريتانيا خلال العامين المقبلين.ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي ـ لم تسمه ـ بمناسبة مرور عامين كاملين على توقيع اتفاق "إبراهام" مع كل من البحرين والإمارات، وبعدهما السودان والمغرب، أن المباحثات الداخلية في إسرائيل ترجح توقيع اتفاقات سلام مع الدول الثلاث، موريتانيا والصومال وإندونيسيا.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية تريد التركيز على تقوية العلاقات وتعزيزها مع الدول التي سبق التوقيع معها على اتفاق سلام، خاصة الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، رغم الظروف السياسية التي تمر بها الأخيرة، لكن تل أبيب تحاول توطيد العلاقات معها أكثر من ذي قبل.ويشار إلى أنه في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول من العام 2020، وقعت كل من البحرين والإمارات على اتفاق سلام أو التطبيع مع إسرائيل، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، وتلاهما السودان والمغرب في العام نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20220915/خلال-لقائه-وزير-الخارجية-الإماراتي-في-تل-أبيب-هرتزوغ-التطبيع-مع-أبو-ظبي-نقلة-نوعية-للشرق-الأوسط-1067787285.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ba4a1f251e23755f9c95a6c84b0e0576.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
صحيفة عبرية تكشف أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين
تابعنا عبر
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين.
وأفادت صحيفة
"هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن النقاشات الداخلية الإسرائيلية تتحدث عن احتمالية توقيع اتفاقات تطبيع مع كل من إندونيسيا والصومال وموريتانيا خلال العامين المقبلين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي ـ لم تسمه ـ بمناسبة مرور عامين كاملين على توقيع اتفاق "إبراهام" مع كل من البحرين والإمارات
، وبعدهما السودان والمغرب، أن المباحثات الداخلية في إسرائيل ترجح توقيع اتفاقات سلام مع الدول الثلاث، موريتانيا والصومال وإندونيسيا.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية تريد التركيز على تقوية العلاقات وتعزيزها مع الدول التي سبق التوقيع معها على اتفاق سلام، خاصة الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، رغم الظروف السياسية التي تمر بها الأخيرة، لكن تل أبيب تحاول توطيد العلاقات معها أكثر من ذي قبل.
ويشار إلى أنه في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول من العام 2020، وقعت كل من البحرين والإمارات على اتفاق سلام
أو التطبيع مع إسرائيل، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، وتلاهما السودان والمغرب في العام نفسه.