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https://sputnikarabic.ae/20220916/قيرغيزستان-تتهم-طاجيكستان-بانتهاك-جميع-الاتفاقات-التي-تم-التوصل-إليها-سابقا-1067805924.html
قيرغيزستان تتهم طاجيكستان بانتهاك جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا
قيرغيزستان تتهم طاجيكستان بانتهاك جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا
اتهمت قيرغيزستان، اليوم الجمعة، طاجيكستان بانتهاك جميع الاتفاقات والهجوم الغادر على الحدود والمنشآت المدنية. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T03:58+0000
2022-09-16T04:05+0000
أحداث قيرغيزستان
أخبار طاجيكستان
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيان: "تعلن دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية قيرغيزستان أن الجانب الطاجيكي، انتهك جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا".وأضاف البيان: "وهاجم غدراً مرافق حدودية ومدنية على طول محيط حدود الدولة القيرغيزية - الطاجيكية في منطقة باتكين في جمهورية قيرغيزستان".وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال المكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي القيرغيزية لوكالة "سبوتنيك" إن الجيش الطاجيكي بدأ إطلاق النار على مواقع حرس الحدود القيرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد.يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قيرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد بها خط حدود مقبول من الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220915/طاجيكستان-تشارك-في-تدريبات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-قيرغيزستان-1067766020.html
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أحداث قيرغيزستان, أخبار طاجيكستان
أحداث قيرغيزستان, أخبار طاجيكستان

قيرغيزستان تتهم طاجيكستان بانتهاك جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا

03:58 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 04:05 GMT 16.09.2022)
© AFP 2022 / STRدبابات تابعة لجيش طاجيكستان خلال مناورات حربية
دبابات تابعة لجيش طاجيكستان خلال مناورات حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / STR
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اتهمت قيرغيزستان، اليوم الجمعة، طاجيكستان بانتهاك جميع الاتفاقات والهجوم الغادر على الحدود والمنشآت المدنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيان: "تعلن دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية قيرغيزستان أن الجانب الطاجيكي، انتهك جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا".
مراسم افتتاح المناورات المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لقوات الرد السريع، لدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجسكاتن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
طاجيكستان تشارك في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قيرغيزستان
أمس, 09:11 GMT
وأضاف البيان: "وهاجم غدراً مرافق حدودية ومدنية على طول محيط حدود الدولة القيرغيزية - الطاجيكية في منطقة باتكين في جمهورية قيرغيزستان".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال المكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي القيرغيزية لوكالة "سبوتنيك" إن الجيش الطاجيكي بدأ إطلاق النار على مواقع حرس الحدود القيرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد.
يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قيرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.
يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد بها خط حدود مقبول من الطرفين.
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