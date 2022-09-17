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https://sputnikarabic.ae/20220917/الرئيس-الروسي-يشكر-نظيره-الأوزبكستاني-على-التنظيم-الممتاز-لقمة-منظمة-شنغهاي-1067876952.html
الرئيس الروسي يشكر نظيره الأوزبكستاني على التنظيم الممتاز لقمة منظمة شنغهاي
الرئيس الروسي يشكر نظيره الأوزبكستاني على التنظيم الممتاز لقمة منظمة شنغهاي
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بحرارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف عبر الهاتف على حسن الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة منظمة شنغهاي... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T16:29+0000
2022-09-17T16:29+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار أوزبكستان الآن
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وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أنه "خلال محادثة هاتفية، شكر رئيس روسيا فلاديمير بوتين بحرارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف على حسن الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في سمرقند".بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك المجال التجاري والاقتصادي، وتم التأكيد على التوجه المتبادل لتعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية الأوزبكستانية.وانعقدت اجتماعات قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة.ويذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوزبكستان الآن
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوزبكستان الآن

الرئيس الروسي يشكر نظيره الأوزبكستاني على التنظيم الممتاز لقمة منظمة شنغهاي

16:29 GMT 17.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل أوزبكستان ويلتقي مع رئيسها سادير جاباروف في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل أوزبكستان ويلتقي مع رئيسها سادير جاباروف في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
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شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بحرارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف عبر الهاتف على حسن الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في العاصمة سمرقند.
وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أنه "خلال محادثة هاتفية، شكر رئيس روسيا فلاديمير بوتين بحرارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف على حسن الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في سمرقند".

وأضاف بيان الكرملين: "أعرب بوتين عن دعمه للجهود التي تبذلها القيادة الأوزبكستانية لاستقرار الوضع في إقليم كاراكالباكستان".

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بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك المجال التجاري والاقتصادي، وتم التأكيد على التوجه المتبادل لتعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية الأوزبكستانية.
وانعقدت اجتماعات قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة.
ويذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
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