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https://sputnikarabic.ae/20220917/الكرملين-يوضح-إمكانية-استخدام-الأسلحة-النووية-في-أوكرانيا-1067855414.html
الكرملين يوضح إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
الكرملين يوضح إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
أجاب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عند سؤاله عن إمكانية استخدام روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا، بأن كل شيء مذكور في العقيدة النووية لروسيا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:27+0000
2022-09-17T08:27+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
الكرملين
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ورد بيسكوف على مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت: "اقرأ العقيدة (النووية)، كل شيء مكتوب هناك".وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في 3 أيلول/سبتمبر، أنه يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إذا كان وجودها مهددا، وهذا موجود في العقيدة العسكرية الروسية.وقال ريابكوف على أثير قناة "روسيا 24" التلفزيونية: ".. أذكركم بأن العقيدة العسكرية الروسية، وكذلك وثيقة مثل "أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي"، حددتا بشكل شامل جميع السيناريوهات التي يمكننا فيها نظريا استخدام الأسلحة النووية. مثل سيناريوهات العدوان هذه على روسيا وحلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها في خطر".وتابع:" أذكركم بهذا مرارًا وتكرارًا - لن نحيد عن هذه المواقف".
https://sputnikarabic.ae/20220818/الخارجية-الروسية-استخدام-روسيا-للترسانة-النووية-أمر-ممكن-كوسيلة-للرد-فقط--1066578401.html
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روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين
روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين

الكرملين يوضح إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

08:27 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أجاب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عند سؤاله عن إمكانية استخدام روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا، بأن كل شيء مذكور في العقيدة النووية لروسيا.
ورد بيسكوف على مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت: "اقرأ العقيدة (النووية)، كل شيء مكتوب هناك".
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في 3 أيلول/سبتمبر، أنه يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إذا كان وجودها مهددا، وهذا موجود في العقيدة العسكرية الروسية.
وقال ريابكوف على أثير قناة "روسيا 24" التلفزيونية: ".. أذكركم بأن العقيدة العسكرية الروسية، وكذلك وثيقة مثل "أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي"، حددتا بشكل شامل جميع السيناريوهات التي يمكننا فيها نظريا استخدام الأسلحة النووية. مثل سيناريوهات العدوان هذه على روسيا وحلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها في خطر".
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وتابع:" أذكركم بهذا مرارًا وتكرارًا - لن نحيد عن هذه المواقف".
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