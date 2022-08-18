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https://sputnikarabic.ae/20220818/الخارجية-الروسية-استخدام-روسيا-للترسانة-النووية-أمر-ممكن-كوسيلة-للرد-فقط--1066578401.html
الخارجية الروسية: استخدام روسيا للترسانة النووية أمر ممكن كوسيلة للرد فقط
الخارجية الروسية: استخدام روسيا للترسانة النووية أمر ممكن كوسيلة للرد فقط
أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، أنه وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن استخدام روسيا لقوى الرد النووي... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T13:27+0000
2022-08-18T13:27+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وقال نيتشايف للصحفيين: "تسمح العقيدة العسكرية الروسية بالرد النووي فقط كرد على عدوان باستخدام أسلحة دمار شامل، أو عندما يكون وجود الدولة الروسية ذاته مهددًا".وأكد نيتشايف أن استخدام الترسانة النووية الروسية ممكن فقط في حالة الرد على هجوم.ووصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، ما أعلنته بعض وسائل الإعلام عن أن روسيا تخطط لاستخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا بأنه كذب مفضوح.وقال سيرغي شويغو في كلمة افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي، في إشارة إلى مزاعم التحضير لاستخدام السلاح النووي التكتيكي الروسي في أوكرانيا ومزاعم الاستعداد لاستخدام السلاح الكيميائي: "إنها إشاعات كاذبة".ونوه إلى أنه لا يمكن أن تلجأ القوات الروسية إلى استخدام السلاح النووي إلا لأجل صد هجوم نووي.
https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-تنتظر-زيارة-خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-1066577043.html
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روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: استخدام روسيا للترسانة النووية أمر ممكن كوسيلة للرد فقط

13:27 GMT 18.08.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، أنه وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن استخدام روسيا لقوى الرد النووي ممكن فقط كوسيلة للرد على عدوان أو وجود تهديد لوجود الدولة.
وقال نيتشايف للصحفيين: "تسمح العقيدة العسكرية الروسية بالرد النووي فقط كرد على عدوان باستخدام أسلحة دمار شامل، أو عندما يكون وجود الدولة الروسية ذاته مهددًا".
وأكد نيتشايف أن استخدام الترسانة النووية الروسية ممكن فقط في حالة الرد على هجوم.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
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12:57 GMT
ووصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، ما أعلنته بعض وسائل الإعلام عن أن روسيا تخطط لاستخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا بأنه كذب مفضوح.
وقال سيرغي شويغو في كلمة افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي، في إشارة إلى مزاعم التحضير لاستخدام السلاح النووي التكتيكي الروسي في أوكرانيا ومزاعم الاستعداد لاستخدام السلاح الكيميائي: "إنها إشاعات كاذبة".
ونوه إلى أنه لا يمكن أن تلجأ القوات الروسية إلى استخدام السلاح النووي إلا لأجل صد هجوم نووي.
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