https://sputnikarabic.ae/20220917/لوكاشينكو-الولايات-المتحدة-تزج-بأوروبا-في-حرب-ضد-روسيا-1067875023.html
لوكاشينكو يعتبر أن البشرية على شفا "نزاع نووي"
لوكاشينكو يعتبر أن البشرية على شفا "نزاع نووي"
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تزج بأوروبا في مواجهة عسكرية مع روسيا على أراضي أوكرانيا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T16:05+0000
2022-09-17T16:05+0000
2022-09-17T16:07+0000
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأوضح لوكاشينكو في منتدى وطني مخصص ليوم الوحدة الوطنية: "الولايات المتحدة تدفع أوروبا إلى مواجهة عسكرية مع روسيا على أراضي أوكرانيا، إنهم لا يخفون خططهم، لقد تم بالفعل إبرام الصفقات لسنوات قادمة، أي أنهم سيمزقون أوكرانيا إربا إربا، والهدف هو إضعاف روسيا وتدمير بيلاروسيا".وأردف لوكاشينكو: "الولايات (المتحدة الأمريكية) تشعل حربًا في كوسوفو، وتحاول الضغط على صربيا، وتصب الزيت على النار في التناقضات المشتعلة في قاره باغ، وتعكر صفو المياه في سوريا، وليس كل شيء سهلا في أفغانستان والدول المجاورة لها، فواشنطن حاضرة في جميع الصراعات السياسية الهامة".واعتبر لوكاشينكو أن هياكل السلطة يتم تشكيلها في الدول الغربية وأوكرانيا للإطاحة بالسلطات في بيلاروسيا.وتابع لوكاشينكو: "على أراضي هذه الدول، وخاصة في أوكرانيا، وجدوا مكانًا مناسبًا اليوم، حيث يتم تشكيل كيانات ذات نفوذ للإطاحة بالحكومة في بيلاروسيا وإعادتنا إلى عام 1939 (مما يعني وجود غرب بيلاروسيا باسم جزء من بولندا)".وصرح لوكاشينكو أن البشرية على وشك الدخول في "صراع نووي".وأكد أن "الوقت الحالي ليس سهلا".وختم لوكاشينكو: "اليوم، فقط الكسول لم يربط بين أحداث القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وأيامنا هذه، ويتذكر الجميع كيف انتهت عدم رغبة الإمبراطوريات العظيمة في الاتفاق، بدءا بالغزو النابليوني، والحربين العالميتين وعدة عشرات من النزاعات المحلية، و مئات الملايين من الأرواح ".
https://sputnikarabic.ae/20220915/لوكاشينكو-حان-الوقت-لكي-تصبح-بيلاروسيا-عضوا-في-عائلة-شنغهاي-1067786289.html
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سبوتنيك عربي
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ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو يعتبر أن البشرية على شفا "نزاع نووي"
16:05 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 16:07 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تزج بأوروبا في مواجهة عسكرية مع روسيا على أراضي أوكرانيا.
وأوضح لوكاشينكو في منتدى وطني مخصص ليوم الوحدة الوطنية: "الولايات المتحدة تدفع أوروبا إلى مواجهة عسكرية مع روسيا على أراضي أوكرانيا، إنهم لا يخفون خططهم، لقد تم بالفعل إبرام الصفقات لسنوات قادمة، أي أنهم سيمزقون أوكرانيا إربا إربا، والهدف هو إضعاف روسيا وتدمير بيلاروسيا".
أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تستفيد مما يحدث هنا، وذلك بوضع أوروبا في مكانها الحالي وإزاحة المنافسين، فاليوم أوكرانيا وغدًا ستكون مولدوفا أو دول البلطيق أو بولندا أو رومانيا.
وأردف لوكاشينكو: "الولايات (المتحدة الأمريكية) تشعل حربًا في كوسوفو، وتحاول الضغط على صربيا، وتصب الزيت على النار في التناقضات المشتعلة في قاره باغ، وتعكر صفو المياه في سوريا، وليس كل شيء سهلا في أفغانستان والدول المجاورة لها، فواشنطن حاضرة في جميع الصراعات السياسية الهامة".
واعتبر لوكاشينكو أن هياكل السلطة يتم تشكيلها في الدول الغربية وأوكرانيا للإطاحة بالسلطات في بيلاروسيا.
وتابع لوكاشينكو: "على أراضي هذه الدول، وخاصة في أوكرانيا، وجدوا مكانًا مناسبًا اليوم، حيث يتم تشكيل كيانات ذات نفوذ للإطاحة بالحكومة في بيلاروسيا وإعادتنا إلى عام 1939 (مما يعني وجود غرب بيلاروسيا باسم جزء من بولندا)".
وصرح لوكاشينكو أن البشرية على وشك الدخول في "صراع نووي".
"لقد فقد العالم رشده وهو ينفجر في الصراعات، كيف سينتهي كل شيء؟ الناس العاديون، حتى أولئك البعيدون عن السياسة، يفكرون أكثر فأكثر، منذ نهاية الحرب الباردة، تجد الإنسانية لأول مرة نفسها على وشك الدخول في نزاع نووي".
وأكد أن "الوقت الحالي ليس سهلا".
وختم لوكاشينكو
: "اليوم، فقط الكسول لم يربط بين أحداث القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وأيامنا هذه، ويتذكر الجميع كيف انتهت عدم رغبة الإمبراطوريات العظيمة في الاتفاق، بدءا بالغزو النابليوني، والحربين العالميتين وعدة عشرات من النزاعات المحلية، و مئات الملايين من الأرواح ".