https://sputnikarabic.ae/20220917/مقتل-مدني-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-لمنطقة-كويبيشيفسكي-في-دونيتسك-1067878969.html
مقتل مدني جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك
مقتل مدني جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك
قتل مدني نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T17:19+0000
2022-09-17T17:19+0000
2022-09-17T17:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
قصف
مدنيين
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أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تليغرام" اليوم السبت، "التشكيلات العسكرية لأوكرانيا قتلت مدنيا في دونيتسك. هاجم مسلحون أوكرانيون منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة. توفي رجل من مواليد عام 1972 في شارع فاخروشيفا".في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي قرابة خمسة انفجارات في خيرسون، وأن الدفاعات الجوية تعمل مسبقا.لا يوجد تأكيد رسمي لأعمال الدفاعات الجوية حتى الآن.في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين . وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات شاملة على روسيا مع زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا.وفي أبريل/ نيسان، أرسلت روسيا مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220917/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بـ3-صواريخ-من-راجمات-أوراغان-1067850416.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, قصف, مدنيين
العالم, أخبار أوكرانيا, قصف, مدنيين
مقتل مدني جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك
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قتل مدني نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تليغرام" اليوم السبت، "التشكيلات العسكرية لأوكرانيا قتلت مدنيا في دونيتسك. هاجم مسلحون أوكرانيون منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة. توفي رجل من مواليد عام 1972 في شارع فاخروشيفا".
في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي قرابة خمسة انفجارات في خيرسون، وأن الدفاعات الجوية تعمل مسبقا.
لا يوجد تأكيد رسمي لأعمال الدفاعات الجوية حتى الآن.
في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا
، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين . وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات شاملة على روسيا مع زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا.
وفي أبريل/ نيسان، أرسلت روسيا مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.