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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220917/مقتل-مدني-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-لمنطقة-كويبيشيفسكي-في-دونيتسك-1067878969.html
مقتل مدني جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك
مقتل مدني جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك
قتل مدني نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T17:19+0000
2022-09-17T17:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
قصف
مدنيين
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أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تليغرام" اليوم السبت، "التشكيلات العسكرية لأوكرانيا قتلت مدنيا في دونيتسك. هاجم مسلحون أوكرانيون منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة. توفي رجل من مواليد عام 1972 في شارع فاخروشيفا".في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي قرابة خمسة انفجارات في خيرسون، وأن الدفاعات الجوية تعمل مسبقا.لا يوجد تأكيد رسمي لأعمال الدفاعات الجوية حتى الآن.في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين . وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات شاملة على روسيا مع زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا.وفي أبريل/ نيسان، أرسلت روسيا مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220917/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بـ3-صواريخ-من-راجمات-أوراغان-1067850416.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, قصف, مدنيين
العالم, أخبار أوكرانيا, قصف, مدنيين

مقتل مدني جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك

17:19 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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قتل مدني نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تليغرام" اليوم السبت، "التشكيلات العسكرية لأوكرانيا قتلت مدنيا في دونيتسك. هاجم مسلحون أوكرانيون منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة. توفي رجل من مواليد عام 1972 في شارع فاخروشيفا".
في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي قرابة خمسة انفجارات في خيرسون، وأن الدفاعات الجوية تعمل مسبقا.
لا يوجد تأكيد رسمي لأعمال الدفاعات الجوية حتى الآن.
شقة بعد ضربة جوية مباشرة عليها في مدينة غورلوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بـ3 صواريخ من راجمات "أوراغان"
00:42 GMT
في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين . وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات شاملة على روسيا مع زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا.
وفي أبريل/ نيسان، أرسلت روسيا مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
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