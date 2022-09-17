https://sputnikarabic.ae/20220917/منتجات-سيبيريا-الروسية-تجذب-اهتمام-الأسواق-الإماراتية--1067857267.html

منتجات سيبيريا الروسية تجذب اهتمام الأسواق الإماراتية

منتجات سيبيريا الروسية تجذب اهتمام الأسواق الإماراتية

قال مركز التصدير الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن القهوة "السيبيرية" وزبدة الفول السوداني والأخشاب المنتجة في كراسنويارسك قد تظهر على رفوف محلات... 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T09:14+0000

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وأضاف المركز: "مثل هذه اللقاءات مع الوفود الأجنبية ينظمها مركز "موي بيزنس" في كراسنويارسك في إطار المشاريع الوطنية "الأعمال الصغيرة والمتوسطة"، و"التعاون الدولي والتصدير".وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتنمية الإقليمية في إقليم كراسنويارسك، آنا غارنتس، لوكالة "سبوتنيك": "تتمتع منطقتنا تقليديًا بإمكانيات صناعية كبيرة جدًا مع فائض عالي يتم توجيهه نحو التصدير، والمجالات التي تهم ضيوفنا صناعة الأخشاب وصناعة الأغذية، حيث تتطور مؤخرًا بنشاط، ولديها مجالات نمو كبيرة، نحن سعداء جدًا بذلك لقد أثارت هذه القطاعات الاقتصادية الحقيقية اهتمام الشركاء من الدول الصديقة، وآمل أن يؤدي الحوار البناء اليوم، والظروف ذات المنفعة المتبادلة، إلى تعاون طويل ومثمر".وقالت مديرة شركة "ميدوفايا كومبانيا" لصناعة العسل إيرينا بوندار: "التصدير إلى الإمارات مثير جدًا بالنسبة لنا، إنه سوق ضخم، أتمنى أن يقدر الضيوف منتجاتنا، من الجميل أنهم أرادوا زيارة مؤسستنا شخصيًا، أعتقد أنهم لم يتذوقوا قط أكواز الصنوبر المختمرة في العسل، وعلى سبيل المثال قهوة سيبيريا، حيث أنها عبارة عن مشروب مستخرج من الصنوبر".وفي أكتوبر/تشرين الأول، ستصل وفود من منغوليا وأرمينيا إلى عاصمة إقليم كراسنويارسك لإجراء مفاوضات تجارية مماثلة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من أذربيجان وتركيا.وقال ألكسندر غراماتونوف، رئيس الشبكة الإقليمية لمراكز "موي بزنس" لوكالة "سبوتنيك": "مهمتنا الرئيسية هي تسهيل إبرام عقود التصدير، وهذا هو المؤشر الرئيسي لفعالية مركز دعم الصادرات، وهو تقسيم فرعي هيكلي لمركز موي بزنس، ويتحمل موظفونا مسؤولية كبيرة في إعداد مواد العرض التقديمي للشركات في المنطقة، إنه من المهم جدًا إظهار ميزات البضائع حتى يتمكن المشترون من رؤية وتحديد المنتجات الواعدة للمستهلكين الأجانب".

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