https://sputnikarabic.ae/20220917/منتجات-سيبيريا-الروسية-تجذب-اهتمام-الأسواق-الإماراتية--1067857267.html
منتجات سيبيريا الروسية تجذب اهتمام الأسواق الإماراتية
منتجات سيبيريا الروسية تجذب اهتمام الأسواق الإماراتية
قال مركز التصدير الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن القهوة "السيبيرية" وزبدة الفول السوداني والأخشاب المنتجة في كراسنويارسك قد تظهر على رفوف محلات... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T09:14+0000
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2022-09-17T09:14+0000
روسيا
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وأضاف المركز: "مثل هذه اللقاءات مع الوفود الأجنبية ينظمها مركز "موي بيزنس" في كراسنويارسك في إطار المشاريع الوطنية "الأعمال الصغيرة والمتوسطة"، و"التعاون الدولي والتصدير".وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتنمية الإقليمية في إقليم كراسنويارسك، آنا غارنتس، لوكالة "سبوتنيك": "تتمتع منطقتنا تقليديًا بإمكانيات صناعية كبيرة جدًا مع فائض عالي يتم توجيهه نحو التصدير، والمجالات التي تهم ضيوفنا صناعة الأخشاب وصناعة الأغذية، حيث تتطور مؤخرًا بنشاط، ولديها مجالات نمو كبيرة، نحن سعداء جدًا بذلك لقد أثارت هذه القطاعات الاقتصادية الحقيقية اهتمام الشركاء من الدول الصديقة، وآمل أن يؤدي الحوار البناء اليوم، والظروف ذات المنفعة المتبادلة، إلى تعاون طويل ومثمر".وقالت مديرة شركة "ميدوفايا كومبانيا" لصناعة العسل إيرينا بوندار: "التصدير إلى الإمارات مثير جدًا بالنسبة لنا، إنه سوق ضخم، أتمنى أن يقدر الضيوف منتجاتنا، من الجميل أنهم أرادوا زيارة مؤسستنا شخصيًا، أعتقد أنهم لم يتذوقوا قط أكواز الصنوبر المختمرة في العسل، وعلى سبيل المثال قهوة سيبيريا، حيث أنها عبارة عن مشروب مستخرج من الصنوبر".وفي أكتوبر/تشرين الأول، ستصل وفود من منغوليا وأرمينيا إلى عاصمة إقليم كراسنويارسك لإجراء مفاوضات تجارية مماثلة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من أذربيجان وتركيا.وقال ألكسندر غراماتونوف، رئيس الشبكة الإقليمية لمراكز "موي بزنس" لوكالة "سبوتنيك": "مهمتنا الرئيسية هي تسهيل إبرام عقود التصدير، وهذا هو المؤشر الرئيسي لفعالية مركز دعم الصادرات، وهو تقسيم فرعي هيكلي لمركز موي بزنس، ويتحمل موظفونا مسؤولية كبيرة في إعداد مواد العرض التقديمي للشركات في المنطقة، إنه من المهم جدًا إظهار ميزات البضائع حتى يتمكن المشترون من رؤية وتحديد المنتجات الواعدة للمستهلكين الأجانب".
https://sputnikarabic.ae/20220217/المنتجات-الروسية-تظهر-في-دول-الخليج-العربي-1058762196.html
https://sputnikarabic.ae/20220520/غرفة-أبوظبي-الإمارات-وروسيا-قادرتان-على-تعزيز-العلاقات-التجارية-1062455996.html
https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-والإمارات-مقبلتان-على-إنشاء-خط-نقل-بحري-بالحاويات-في-المحيط-الشمالي-1067392910.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, تقارير سبوتنيك
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, تقارير سبوتنيك
منتجات سيبيريا الروسية تجذب اهتمام الأسواق الإماراتية
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قال مركز التصدير الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن القهوة "السيبيرية" وزبدة الفول السوداني والأخشاب المنتجة في كراسنويارسك قد تظهر على رفوف محلات المتاجر في الإمارات العربية المتحدة، هذا الأسبوع جاء المنتجون الروس للتفاوض مع ممثلي الأعمال في الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف المركز: "مثل هذه اللقاءات مع الوفود الأجنبية ينظمها مركز "موي بيزنس" في كراسنويارسك في إطار المشاريع الوطنية "الأعمال الصغيرة والمتوسطة"، و"التعاون الدولي والتصدير".
وفي اجتماع مع الشركات الإماراتية، قدمت الشركات من إقليم كراسنويارسك منتجاتها، وتشمل القائمة العسل، والبن السيبيري، وزبدة الفول السوداني، والشوكولاتة، والدقيق، والحليب المجفف، ورقائق التفاح المجفف، ومربى الصنوبر، وزيت بذور اللفت، والخشب".
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتنمية الإقليمية في إقليم كراسنويارسك، آنا غارنتس، لوكالة "سبوتنيك": "تتمتع منطقتنا تقليديًا بإمكانيات صناعية كبيرة جدًا مع فائض عالي يتم توجيهه نحو التصدير، والمجالات التي تهم ضيوفنا صناعة الأخشاب وصناعة الأغذية، حيث تتطور مؤخرًا بنشاط، ولديها مجالات نمو كبيرة، نحن سعداء جدًا بذلك لقد أثارت هذه القطاعات الاقتصادية الحقيقية اهتمام الشركاء من الدول الصديقة، وآمل أن يؤدي الحوار البناء اليوم، والظروف ذات المنفعة المتبادلة، إلى تعاون طويل ومثمر".
وقال أنكيت شاه، العضو المنتدب لشركة "بيا إنترناشونال": "تعمل شركتنا في السوق منذ تسع سنوات، ولدينا مكاتب في جنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والهند، وغالبًا ما نسافر حول العالم بحثًا عن الموردين، واليوم في العرض التقديمي كنا مهتمين بشركات كراسنويارسك التي تمثل صناعة المواد الغذائية، أعتقد أن الشركات المصنعة لديكم لديها إمكانات للمبيعات الخارجية".
وقالت مديرة شركة "ميدوفايا كومبانيا" لصناعة العسل إيرينا بوندار: "التصدير إلى الإمارات مثير جدًا بالنسبة لنا، إنه سوق ضخم، أتمنى أن يقدر الضيوف منتجاتنا، من الجميل أنهم أرادوا زيارة مؤسستنا شخصيًا، أعتقد أنهم لم يتذوقوا قط أكواز الصنوبر المختمرة في العسل، وعلى سبيل المثال قهوة سيبيريا، حيث أنها عبارة عن مشروب مستخرج من الصنوبر".
كما تم تقديم العلامة التجارية "سيبيريا أورغانيك" للضيوف، والتي بموجبها تطور المنطقة إنتاج السلع العضوية والمنتجات من النباتات البرية للبيع في الأسواق الروسية والعالمية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، ستصل وفود من منغوليا وأرمينيا إلى عاصمة إقليم كراسنويارسك لإجراء مفاوضات تجارية مماثلة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من أذربيجان وتركيا.
وقال ألكسندر غراماتونوف، رئيس الشبكة الإقليمية لمراكز "موي بزنس" لوكالة "سبوتنيك": "مهمتنا الرئيسية هي تسهيل إبرام عقود التصدير، وهذا هو المؤشر الرئيسي لفعالية مركز دعم الصادرات، وهو تقسيم فرعي هيكلي لمركز موي بزنس، ويتحمل موظفونا مسؤولية كبيرة في إعداد مواد العرض التقديمي للشركات في المنطقة، إنه من المهم جدًا إظهار ميزات البضائع حتى يتمكن المشترون
من رؤية وتحديد المنتجات الواعدة للمستهلكين الأجانب".