https://sputnikarabic.ae/20220917/نصرالله-يحذر-من-بدء-استخراج-الغاز-في-حقل-كاريش-المتنازع-عليه-مع-إسرائيل-قبل-ترسيم-الحدود-1067856338.html
نصرالله يحذر من بدء استخراج الغاز في حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل قبل ترسيم الحدود
نصرالله يحذر من بدء استخراج الغاز في حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل قبل ترسيم الحدود
حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، إسرائيل من بدء استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل قبل انتهاء عملية... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:41+0000
2022-09-17T08:41+0000
2022-09-17T08:41+0000
لبنان
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القاهرة- سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله": "لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقّة"، مضيفا: "الخطّ الأحمر بالنسبة إلينا هو بدء استخراج الغاز من كاريش".وأشار نصر الله إلى أن "لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتيّة وهدفنا أن يتمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز وهذا الملفّ لا يتصل بأيّ ملف آخر".وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية قد ذكرت، في وقت سابق، أن إسرائيل ستبدأ الاستعدادات لربط حقل الغاز الطبيعي "كاريش" في البحر المتوسط بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيدا لتشغيل الحقل وإنتاج الغاز الطبيعي.وأكدت الصحيفة أن إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية عن مثل هذه الخطوة يأتي في ظل غياب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وإن كانت هناك مؤشرات على تقدم في المفاوضات الجارية بينهما، عبر وسيط أمريكي، عاموس هوكشتاين.
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لبنان
نصرالله يحذر من بدء استخراج الغاز في حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل قبل ترسيم الحدود
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حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، إسرائيل من بدء استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل قبل انتهاء عملية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل أمس استعدادها لربط حقل كاريش بشبكة الغاز لديها.
القاهرة- سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله": "لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقّة"، مضيفا: "الخطّ الأحمر بالنسبة إلينا هو بدء استخراج الغاز من كاريش".
وأضاف: "أرسلنا رسالة بعيدًا عن الإعلام أننا أمام مشكل إذا بدأ الاستخراج"، متوعدا: "كلّ تهديدات العدو لا تؤثّر فينا ولا تهزّ شعرة من لحيتنا... عيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش".
وأشار نصر الله إلى أن "لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتيّة وهدفنا أن يتمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز وهذا الملفّ لا يتصل بأيّ ملف آخر".
وكانت صحيفة
"يسرائيل هايوم" العبرية قد ذكرت، في وقت سابق، أن إسرائيل ستبدأ الاستعدادات
لربط حقل الغاز الطبيعي "كاريش" في البحر المتوسط بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيدا لتشغيل الحقل وإنتاج الغاز الطبيعي.
وأكدت الصحيفة أن إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية عن مثل هذه الخطوة يأتي في ظل غياب اتفاق ترسيم الحدود
البحرية بين إسرائيل ولبنان، وإن كانت هناك مؤشرات على تقدم في المفاوضات الجارية بينهما، عبر وسيط أمريكي، عاموس هوكشتاين.