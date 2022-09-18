https://sputnikarabic.ae/20220918/إعلام-إسرائيل-تريد-بيع-صواريخ-حيتس-3-إلى-ألمانيا-وأمريكا-تماطل-1067903531.html

إعلام: إسرائيل تريد بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا وأمريكا تماطل

إعلام: إسرائيل تريد بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا وأمريكا تماطل

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن مماطلة الإدارة الأمريكية حيال بيع صفقة صواريخ دفاعية إسرائيلية إلى ألمانيا. 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T13:47+0000

2022-09-18T13:47+0000

2022-09-18T13:47+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار ألمانيا

جو بايدن

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102184/02/1021840238_0:0:1089:614_1920x0_80_0_0_616f8d32e2003e27f2c45aea092c7f7c.png

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل تحاول إقناع الإدارة الأمريكية ببيع تل أبيب للصواريخ الدفاعية الطويلة المدى "حيتس 3" إلى ألمانيا أو غيرها من الدول الأوروبية الراغبة في شراء هذه المنظومة، في وقت تماطل واشنطن في الرد على إسرائيل.وأكدت الصحيفة ان نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد طالب قبل عدة أشهر، الولايات المتحدة، بالموافقة على بيع صفقة صواريخ "حيتس 3" لألمانيا، خاصة وأن تل أبيب ملزمة بالحصول على موافقة البنتاغون قبل إتمام تلك الصفقة مع ألمانيا، بدعوى أن 80% من تكاليف تطوير المنظومة الدفاعية الصاروخية، والتي تقدر بـ 2.2 مليار دولار، يجري تمويلها من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.ولم تكتف الصحيفة العبرية بذلك، بل أوضحت أن منظومة "حيتس 3" تحتوي على مركبات تكنولوجية يتم تطويرها في أمريكا.أكدت وسائل إعلام عبرية، في 30 أغسطس/آب الماضي، أن ألمانيا تبحث شراء المنظومة الدفاعية"حيتس 3" من إسرائيل، خلال زيارة رئيس الوزراء يائير لابيد، إلى البلاد، الشهر المقبل.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه من بين الملفات الرئيسة التي سيبحثها لابيد في برلين، صفقة بيع منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية "حيتس 3" لألمانيا، فضلا عن ملف التعويضات لعائلات قتلى أولمبياد ميونيخ.وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا شريك أمني لإسرائيل من الدرجة الأولى، وأنه بإمكان ألمانيا طلب شراء أي أسلحة إسرائيلية، مشيرة إلى أن ألمانيا تجري تحديثا كاملا على جيشها بتكلفة تقدر بـ 100 مليار يورو.

https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-إسرائيل-تعتزم-بيع-صواريخ-حيتس-3-إلى-ألمانيا-1067058811.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, جو بايدن, أخبار العالم الآن