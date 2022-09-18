عربي
https://sputnikarabic.ae/20220918/إعلام-إسرائيل-تريد-بيع-صواريخ-حيتس-3-إلى-ألمانيا-وأمريكا-تماطل-1067903531.html
إعلام: إسرائيل تريد بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا وأمريكا تماطل
إعلام: إسرائيل تريد بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا وأمريكا تماطل
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن مماطلة الإدارة الأمريكية حيال بيع صفقة صواريخ دفاعية إسرائيلية إلى ألمانيا. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T13:47+0000
2022-09-18T13:47+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار ألمانيا
جو بايدن
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102184/02/1021840238_0:0:1089:614_1920x0_80_0_0_616f8d32e2003e27f2c45aea092c7f7c.png
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل تحاول إقناع الإدارة الأمريكية ببيع تل أبيب للصواريخ الدفاعية الطويلة المدى "حيتس 3" إلى ألمانيا أو غيرها من الدول الأوروبية الراغبة في شراء هذه المنظومة، في وقت تماطل واشنطن في الرد على إسرائيل.وأكدت الصحيفة ان نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد طالب قبل عدة أشهر، الولايات المتحدة، بالموافقة على بيع صفقة صواريخ "حيتس 3" لألمانيا، خاصة وأن تل أبيب ملزمة بالحصول على موافقة البنتاغون قبل إتمام تلك الصفقة مع ألمانيا، بدعوى أن 80% من تكاليف تطوير المنظومة الدفاعية الصاروخية، والتي تقدر بـ 2.2 مليار دولار، يجري تمويلها من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.ولم تكتف الصحيفة العبرية بذلك، بل أوضحت أن منظومة "حيتس 3" تحتوي على مركبات تكنولوجية يتم تطويرها في أمريكا.أكدت وسائل إعلام عبرية، في 30 أغسطس/آب الماضي، أن ألمانيا تبحث شراء المنظومة الدفاعية"حيتس 3" من إسرائيل، خلال زيارة رئيس الوزراء يائير لابيد، إلى البلاد، الشهر المقبل.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه من بين الملفات الرئيسة التي سيبحثها لابيد في برلين، صفقة بيع منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية "حيتس 3" لألمانيا، فضلا عن ملف التعويضات لعائلات قتلى أولمبياد ميونيخ.وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا شريك أمني لإسرائيل من الدرجة الأولى، وأنه بإمكان ألمانيا طلب شراء أي أسلحة إسرائيلية، مشيرة إلى أن ألمانيا تجري تحديثا كاملا على جيشها بتكلفة تقدر بـ 100 مليار يورو.
https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-إسرائيل-تعتزم-بيع-صواريخ-حيتس-3-إلى-ألمانيا-1067058811.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102184/02/1021840238_50:0:1089:779_1920x0_80_0_0_8245585af90cae173823b53b23d1b3bb.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, جو بايدن, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, جو بايدن, أخبار العالم الآن

إعلام: إسرائيل تريد بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا وأمريكا تماطل

13:47 GMT 18.09.2022
© Facebook.comصواريخ "أرو 3" الإسرائيلية
صواريخ أرو 3 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Facebook.com
تابعنا عبرTelegram
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن مماطلة الإدارة الأمريكية حيال بيع صفقة صواريخ دفاعية إسرائيلية إلى ألمانيا.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل تحاول إقناع الإدارة الأمريكية ببيع تل أبيب للصواريخ الدفاعية الطويلة المدى "حيتس 3" إلى ألمانيا أو غيرها من الدول الأوروبية الراغبة في شراء هذه المنظومة، في وقت تماطل واشنطن في الرد على إسرائيل.
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
إعلام: إسرائيل تعتزم بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا
30 أغسطس, 17:17 GMT
وأكدت الصحيفة ان نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد طالب قبل عدة أشهر، الولايات المتحدة، بالموافقة على بيع صفقة صواريخ "حيتس 3" لألمانيا، خاصة وأن تل أبيب ملزمة بالحصول على موافقة البنتاغون قبل إتمام تلك الصفقة مع ألمانيا، بدعوى أن 80% من تكاليف تطوير المنظومة الدفاعية الصاروخية، والتي تقدر بـ 2.2 مليار دولار، يجري تمويلها من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
ولم تكتف الصحيفة العبرية بذلك، بل أوضحت أن منظومة "حيتس 3" تحتوي على مركبات تكنولوجية يتم تطويرها في أمريكا.
أكدت وسائل إعلام عبرية، في 30 أغسطس/آب الماضي، أن ألمانيا تبحث شراء المنظومة الدفاعية"حيتس 3" من إسرائيل، خلال زيارة رئيس الوزراء يائير لابيد، إلى البلاد، الشهر المقبل.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه من بين الملفات الرئيسة التي سيبحثها لابيد في برلين، صفقة بيع منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية "حيتس 3" لألمانيا، فضلا عن ملف التعويضات لعائلات قتلى أولمبياد ميونيخ.
وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا شريك أمني لإسرائيل من الدرجة الأولى، وأنه بإمكان ألمانيا طلب شراء أي أسلحة إسرائيلية، مشيرة إلى أن ألمانيا تجري تحديثا كاملا على جيشها بتكلفة تقدر بـ 100 مليار يورو.
© Sputnik7 معلومات عن صواريخ "أرو 3" الإسرائيلية
7 معلومات عن صواريخ أرو 3 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
7 معلومات عن صواريخ "أرو 3" الإسرائيلية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала