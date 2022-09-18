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الجزائر تدعو الكاظمي للمشاركة في القمة العربية المقبلة
الجزائر تدعو الكاظمي للمشاركة في القمة العربية المقبلة
أعلنت الحكومة العراقية تلقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، دعوة للمشاركة في القمة العربية التي من المقرر أن تعقد في الجزائر. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T12:19+0000
2022-09-18T12:19+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال البيان إن رئيس الوزراء استقبل مبعوث الرئيس الجزائري وزير العدل عبد الرشيد طبي والوفد المرافق.وأوضح البيان أن وزير العدل حمل دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للكاظمي للمشاركة في القمة العربية المقبلة.من جانبه، عبّر الكاظمي عن حرص بلاده على إنجاح القمة والمشاركة الفاعلة في أعمالها.وعبر عن تطلع العراق إلى أن تؤدي القمة دورا أساسيا في تقوية الصف العربي، والموقف الموحد إزاء قضاياه المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.وتواصل الحكومة الجزائرية توجيه الدعوات الرسمية للدول العربية للمشاركة في القمة المقبلة.ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الأول، في توقيت تعددت فيه الملفات على الساحتين العربية والدولية، إضافة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتهدد بتداعيات خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220917/القمة-العربية-مؤشرات-مبشرة-لتجاوز-خلافات-مزمنة-1067874038.html
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أخبار العراق اليوم, القمة العربية
أخبار العراق اليوم, القمة العربية

الجزائر تدعو الكاظمي للمشاركة في القمة العربية المقبلة

12:19 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
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أعلنت الحكومة العراقية تلقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، دعوة للمشاركة في القمة العربية التي من المقرر أن تعقد في الجزائر.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
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وقال البيان إن رئيس الوزراء استقبل مبعوث الرئيس الجزائري وزير العدل عبد الرشيد طبي والوفد المرافق.
وأوضح البيان أن وزير العدل حمل دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للكاظمي للمشاركة في القمة العربية المقبلة.
من جانبه، عبّر الكاظمي عن حرص بلاده على إنجاح القمة والمشاركة الفاعلة في أعمالها.
وعبر عن تطلع العراق إلى أن تؤدي القمة دورا أساسيا في تقوية الصف العربي، والموقف الموحد إزاء قضاياه المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وتواصل الحكومة الجزائرية توجيه الدعوات الرسمية للدول العربية للمشاركة في القمة المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الأول، في توقيت تعددت فيه الملفات على الساحتين العربية والدولية، إضافة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتهدد بتداعيات خطيرة.
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