https://sputnikarabic.ae/20220918/الحشد-الشعبي-يعلن-انطلاق-عملية-أمنية-جنوب-سامراء-1067900794.html
الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء
الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء
كشفت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، عن بدء عملية أمنية مشتركة بين الجيش والشرطة جنوب محافظة سامراء. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T13:00+0000
2022-09-18T13:00+0000
2022-09-18T13:00+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكدت هيئة الحشد الشعبي انطلاق العملية من أجل منع أي اختراق أمني للإرهابيين.وقال البيان: "قوة مشتركة من الجيش وشرطة الطوارئ وبمشاركة اللواء 43 التابع لعمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي، انطلقت بعملية لتفتيش مناطق الحضيرة الشرقية والغربية جنوب سامراء المقدسة".وعن دواعي مثل تلك العمليات، أوضح البيان أن "هذه العملية تأتي ضمن الخطط الموضوعة لتأمين طرق زائري الإمامين العسكريين (ع) وإدامة الجهد الأمني والعملياتي ولمنع أي خرق أمني للمجاميع الإرهابية لاستهداف الزائرين".طالع أيضا: مقتل ثلاثة عناصر من "الحشد الشعبي" في سامراء
https://sputnikarabic.ae/20220819/العراق-قوات-الحشد-الشعبي-تحبط-تسلل-داعش-إلى-جنوب-سامراء-1066620459.html
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء
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كشفت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، عن بدء عملية أمنية مشتركة بين الجيش والشرطة جنوب محافظة سامراء.
ووفقا لبيان نشرته
وكالة الأنباء العراقية، أكدت هيئة الحشد الشعبي انطلاق العملية من أجل منع أي اختراق أمني للإرهابيين.
وقال البيان: "قوة مشتركة
من الجيش وشرطة الطوارئ وبمشاركة اللواء 43 التابع لعمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي، انطلقت بعملية لتفتيش مناطق الحضيرة الشرقية والغربية جنوب سامراء المقدسة".
وعن دواعي مثل تلك العمليات، أوضح البيان أن "هذه العملية تأتي ضمن الخطط الموضوعة
لتأمين طرق زائري الإمامين العسكريين (ع) وإدامة الجهد الأمني والعملياتي ولمنع أي خرق أمني للمجاميع الإرهابية لاستهداف الزائرين".