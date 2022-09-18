عربي
https://sputnikarabic.ae/20220918/الحشد-الشعبي-يعلن-انطلاق-عملية-أمنية-جنوب-سامراء-1067900794.html
الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء
الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء
كشفت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، عن بدء عملية أمنية مشتركة بين الجيش والشرطة جنوب محافظة سامراء. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T13:00+0000
2022-09-18T13:00+0000
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104112/45/1041124535_0:260:4483:2781_1920x0_80_0_0_6e45855a32ecbc3158f51d129bf79a9c.jpg
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكدت هيئة الحشد الشعبي انطلاق العملية من أجل منع أي اختراق أمني للإرهابيين.وقال البيان: "قوة مشتركة من الجيش وشرطة الطوارئ وبمشاركة اللواء 43 التابع لعمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي، انطلقت بعملية لتفتيش مناطق الحضيرة الشرقية والغربية جنوب سامراء المقدسة".وعن دواعي مثل تلك العمليات، أوضح البيان أن "هذه العملية تأتي ضمن الخطط الموضوعة لتأمين طرق زائري الإمامين العسكريين (ع) وإدامة الجهد الأمني والعملياتي ولمنع أي خرق أمني للمجاميع الإرهابية لاستهداف الزائرين".طالع أيضا: مقتل ثلاثة عناصر من "الحشد الشعبي" في سامراء
https://sputnikarabic.ae/20220819/العراق-قوات-الحشد-الشعبي-تحبط-تسلل-داعش-إلى-جنوب-سامراء-1066620459.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104112/45/1041124535_213:0:4268:3041_1920x0_80_0_0_d74d2ba2ebd0d99acd2b4c285283ff4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء

13:00 GMT 18.09.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanالحشد الشعبي في العراق
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبرTelegram
كشفت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، عن بدء عملية أمنية مشتركة بين الجيش والشرطة جنوب محافظة سامراء.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكدت هيئة الحشد الشعبي انطلاق العملية من أجل منع أي اختراق أمني للإرهابيين.
الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
العراق... قوات الحشد الشعبي تحبط تسلل "داعش" إلى جنوب سامراء
19 أغسطس, 13:01 GMT
وقال البيان: "قوة مشتركة من الجيش وشرطة الطوارئ وبمشاركة اللواء 43 التابع لعمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي، انطلقت بعملية لتفتيش مناطق الحضيرة الشرقية والغربية جنوب سامراء المقدسة".
وعن دواعي مثل تلك العمليات، أوضح البيان أن "هذه العملية تأتي ضمن الخطط الموضوعة لتأمين طرق زائري الإمامين العسكريين (ع) وإدامة الجهد الأمني والعملياتي ولمنع أي خرق أمني للمجاميع الإرهابية لاستهداف الزائرين".
طالع أيضا: مقتل ثلاثة عناصر من "الحشد الشعبي" في سامراء
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала