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https://sputnikarabic.ae/20220901/التيار-الصدري-في-العراق-يحث-قائد-الجيش-على-إخراج-الحشد-الشعبي-من-المنطقة-الخضراء-1067158274.html
"التيار الصدري" في العراق يحث قائد الجيش على إخراج الحشد الشعبي من المنطقة الخضراء
"التيار الصدري" في العراق يحث قائد الجيش على إخراج الحشد الشعبي من المنطقة الخضراء
دعا صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر" في العراق، اليوم الخميس، قائد القوات المسلحة في البلاد إلى إبعاد الحشد الشعبي عن المنافذ الحدودية وإنهاء تواجده... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T16:46+0000
2022-09-01T17:34+0000
العراق
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ونشر العراقي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، حث من خلالها قائد القوات المسلحة في العراق إلى إبعاد الحشد الشعبي عن المنافذ الحدودية وإنهاء تواجده في المناطق الحساسة في الدولة.ولم يكتف العراقي بذلك، بل حث قائد القوات المسلحة العراقية على تغيير مسؤول الحشد الشعبي فالح الفياض وإخراج الحشد من المنطقة الخضراء.وعزا العراقي عزل فالح الفياض لأنه "غير مؤهل للمنصب ومتحزب"، مشددا على أهمية إبعاد الحشد عن المنطقة الخضراء، والمنافذ الحدودية.وأضاف البيان أنه "يجب حل الفصائل التي تدعي المقاومة، وإخراج جميع الفصائل والحشد الشعبي من المنطقة الخضراء، وإبعادهم عن المنافذ الحدودية.وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
العراق
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

"التيار الصدري" في العراق يحث قائد الجيش على إخراج الحشد الشعبي من المنطقة الخضراء

16:46 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 17:34 GMT 01.09.2022)
© AFP 2022 / SABAH ARARمظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق
مظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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دعا صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر" في العراق، اليوم الخميس، قائد القوات المسلحة في البلاد إلى إبعاد الحشد الشعبي عن المنافذ الحدودية وإنهاء تواجده في المناطق الحساسة في الدولة.
ونشر العراقي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، حث من خلالها قائد القوات المسلحة في العراق إلى إبعاد الحشد الشعبي عن المنافذ الحدودية وإنهاء تواجده في المناطق الحساسة في الدولة.
ولم يكتف العراقي بذلك، بل حث قائد القوات المسلحة العراقية على تغيير مسؤول الحشد الشعبي فالح الفياض وإخراج الحشد من المنطقة الخضراء.
وعزا العراقي عزل فالح الفياض لأنه "غير مؤهل للمنصب ومتحزب"، مشددا على أهمية إبعاد الحشد عن المنطقة الخضراء، والمنافذ الحدودية.
وأضاف البيان أنه "يجب حل الفصائل التي تدعي المقاومة، وإخراج جميع الفصائل والحشد الشعبي من المنطقة الخضراء، وإبعادهم عن المنافذ الحدودية.
وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
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