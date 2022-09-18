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https://sputnikarabic.ae/20220918/برلمان-أرمينيا-أمريكا-تلعب-دورا-رئيسيا-في-الحياة-السياسية-والاقتصادية-لبلادنا-1067900924.html
برلمان أرمينيا: أمريكا تلعب دورا رئيسيا في الحياة السياسية والاقتصادية لبلادنا
برلمان أرمينيا: أمريكا تلعب دورا رئيسيا في الحياة السياسية والاقتصادية لبلادنا
أشاد رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية (الهيئة التشريعية للبلاد)، ألين سيمونيان، اليوم الأحد، بدور الولايات المتحدة الأمريكية "الرئيسي" في الحياة السياسية... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T13:02+0000
2022-09-18T13:02+0000
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أذربيجان
الولايات المتحدة الأمريكية
نانسي بيلوسي
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موسكو- سبوتنيك. وقال مكتبه في بيان، عقب اجتماع مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: "أشار سيمونيان إلى أن الولايات المتحدة لها دور رئيسي في الحياة السياسية والاقتصادية".وصلت النائبة الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلى منطقة القوقاز المضطربة، يوم السبت، في أول زيارة لها على الإطلاق إلى أرمينيا. وهي أكبر مسؤول أمريكي يزور الجمهورية السوفيتية السابقة منذ حصولها على الاستقلال في عام 1991.وتأتي الزيارة بعد أيام من اندلاع اشتباكات دامية بين أرمينيا وأذربيجان، منافستها الإقليمية على طول حدودهما المشتركة. اتهمت الدولتان بعضهما بعضا بإطلاق النار أولا. كانت آخر مرة خاضا فيها حربا دموية، حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، قبل عامين.وقال رئيس البرلمان الأرميني لنظيرته الأمريكية خلال زيارتها للجمعية الوطنية، إن زيارتها في هذا الوقت مهمة للغاية بالنسبة لأرمينيا.وأضاف: "زيارة السيدة بيلوسي لأرمينيا في هذه الفترة الأكثر خطورة مهمة للغاية بالنسبة لنا. لقد شعرنا دائما بدعمها في أصعب القضايا المعقولة بالنسبة لنا".ونقلت الصحيفة عن النائبة الديمقراطية، التي سافرت إلى أرمينيا مع ثلاثة من نواب مجلس النواب، قولها في الاجتماع مع سيمونيان، إنها "لم تكن تعلم أن زيارتها ستتزامن مع الأيام التي تلي العمليات العسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20220916/نانسي-بيلوسي-تزور-أرمينيا-بعد-اندلاع-قتال-مع-أذربيجان-1067846887.html
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أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان, الولايات المتحدة الأمريكية, نانسي بيلوسي
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان, الولايات المتحدة الأمريكية, نانسي بيلوسي

برلمان أرمينيا: أمريكا تلعب دورا رئيسيا في الحياة السياسية والاقتصادية لبلادنا

13:02 GMT 18.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان في يريفان، 25 فبراير 2021
الوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان في يريفان، 25 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
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أشاد رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية (الهيئة التشريعية للبلاد)، ألين سيمونيان، اليوم الأحد، بدور الولايات المتحدة الأمريكية "الرئيسي" في الحياة السياسية والاقتصادية لبلاده.
موسكو- سبوتنيك. وقال مكتبه في بيان، عقب اجتماع مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: "أشار سيمونيان إلى أن الولايات المتحدة لها دور رئيسي في الحياة السياسية والاقتصادية".
وصلت النائبة الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلى منطقة القوقاز المضطربة، يوم السبت، في أول زيارة لها على الإطلاق إلى أرمينيا. وهي أكبر مسؤول أمريكي يزور الجمهورية السوفيتية السابقة منذ حصولها على الاستقلال في عام 1991.
زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين) 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
نانسي بيلوسي تزور أرمينيا بعد اندلاع قتال مع أذربيجان
16 سبتمبر, 19:23 GMT
وتأتي الزيارة بعد أيام من اندلاع اشتباكات دامية بين أرمينيا وأذربيجان، منافستها الإقليمية على طول حدودهما المشتركة. اتهمت الدولتان بعضهما بعضا بإطلاق النار أولا. كانت آخر مرة خاضا فيها حربا دموية، حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، قبل عامين.
وقال رئيس البرلمان الأرميني لنظيرته الأمريكية خلال زيارتها للجمعية الوطنية، إن زيارتها في هذا الوقت مهمة للغاية بالنسبة لأرمينيا.
وأضاف: "زيارة السيدة بيلوسي لأرمينيا في هذه الفترة الأكثر خطورة مهمة للغاية بالنسبة لنا. لقد شعرنا دائما بدعمها في أصعب القضايا المعقولة بالنسبة لنا".
ونقلت الصحيفة عن النائبة الديمقراطية، التي سافرت إلى أرمينيا مع ثلاثة من نواب مجلس النواب، قولها في الاجتماع مع سيمونيان، إنها "لم تكن تعلم أن زيارتها ستتزامن مع الأيام التي تلي العمليات العسكرية".
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