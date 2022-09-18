https://sputnikarabic.ae/20220918/بيلوسي-تصف-هجمات-أذربيجان-على-أرمينيا-بـ-المميتة-وتؤكد-أمن-وسيادة-يريفان-مهم-لنا-1067893093.html
بيلوسي تصف هجمات أذربيجان على أرمينيا بـ "المميتة" وتؤكد: أمن وسيادة يريفان مهم لنا
بيلوسي تصف هجمات أذربيجان على أرمينيا بـ "المميتة" وتؤكد: أمن وسيادة يريفان مهم لنا
أدانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ما قالت إنها "هجمات أذربيجان المميتة ضد أرمينيا". 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T09:39+0000
2022-09-18T09:39+0000
2022-09-18T09:39+0000
أرمينيا
أذربيجان
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ووفق تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أعربت بيلوسي عن رؤية بلادها لحل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع الدائر بين البلدين".تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد في العاصمة الأرمينية يريفان.وكانت بيلوسي قد سافرت نهاية هذا الأسبوع مع وفد من الكونغرس إلى أرمينيا، وقال مكتبها إنها أعلى مسؤول أمريكي يزور البلاد منذ استقلالها عام 1991 عن الاتحاد السوفيتي السابق.ويوم السبت، غردت بيلوسي بأنها كانت متوجهة إلى أرمينيا من أجل "تسليط الضوء على التزام الولايات المتحدة القوي بالأمن والازدهار الاقتصادي والحكم الديمقراطي في أرمينيا ومنطقة القوقاز".وتميزت الفترة التي سبقت الزيارة بأيام من القتال العنيف الذي يمثل أكبر اندلاع للأعمال العدائية بين البلدين منذ ما يقرب من عامين، حيث اندلعت اشتباكات دامية في الـ12 من سبتمبر/ أيلول، على طول الحدود بين أذربيجان وأرمينيا بالقرب من إقليم ناغورني قاره باغ المتنازع عليه منذ عقود.
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أرمينيا, أذربيجان
بيلوسي تصف هجمات أذربيجان على أرمينيا بـ "المميتة" وتؤكد: أمن وسيادة يريفان مهم لنا
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أدانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ما قالت إنها "هجمات أذربيجان المميتة ضد أرمينيا".
ووفق تصريحات
نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أعربت بيلوسي عن رؤية بلادها لحل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع الدائر بين البلدين".
تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد في العاصمة الأرمينية يريفان.
وقالت: "بالنيابة عن الكونغرس، أدين الهجمات المميتة التي تشنها أذربيجان على أرمينيا"، لافتة إلى أن الحل للصراع لا يمكن أن يكون عسكريا، مضيفة أن بلادها تراقب الأوضاع عن كثب، مشددة على أن "أمن وسيادة الأراضي الأرمينية مهم لنا".
وكانت بيلوسي قد سافرت نهاية هذا الأسبوع مع وفد من الكونغرس إلى أرمينيا، وقال مكتبها إنها أعلى مسؤول أمريكي يزور البلاد منذ استقلالها عام 1991 عن الاتحاد السوفيتي السابق.
ويوم السبت، غردت بيلوسي بأنها كانت متوجهة إلى أرمينيا من أجل "تسليط الضوء على التزام الولايات المتحدة القوي بالأمن والازدهار الاقتصادي والحكم الديمقراطي في أرمينيا ومنطقة القوقاز".
ومن بين الأعضاء الآخرين في الوفد الأمريكي، النائب فرانك بالوني جونيور، رئيس رئيس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب (D-NJ)؛ النائبة الأمريكية جاكي سبير (دال- كاليفورنيا) ، وهي من أصل أرمني؛ وآنا جي إيشو، ممثلة ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، وهي من أصل أرمني آشوري.
وتميزت الفترة التي سبقت الزيارة بأيام من القتال العنيف الذي يمثل أكبر اندلاع للأعمال العدائية بين البلدين منذ ما يقرب من عامين، حيث اندلعت اشتباكات دامية في الـ12 من سبتمبر/ أيلول، على طول الحدود بين أذربيجان وأرمينيا بالقرب من إقليم ناغورني قاره باغ المتنازع عليه منذ عقود.