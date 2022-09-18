https://sputnikarabic.ae/20220918/رسميا-حزب-الرئيس-الفرنسي-يغير-اسمه-إلى-النهضة-1067892893.html
رسميا.. حزب الرئيس الفرنسي يغير اسمه إلى "النهضة"
رسميا.. حزب الرئيس الفرنسي يغير اسمه إلى "النهضة"
أعلن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" تغيير اسمه رسميا يوم السبت ليصبح حزب "النهضة". 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T09:28+0000
2022-09-18T09:28+0000
2022-09-18T09:28+0000
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067331836_0:87:1319:829_1920x0_80_0_0_4695040655133c8d5c8dd9e7f9bb89c4.jpg
وتم تأسيس الحزب قبل عام واحد من وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة في 2017 ومثل أداة لإعادة انتخابه في 2022، بحسب وكالة "فرانس برس".وفي الوقت الذي يعيد فيه الحزب تشكيل نفسه لن يتمكن مؤسسه من السعي للفوز بفترة رئاسية ثالثة في عام 2027.ويوم السبت، اجتمع نشطاء في كاروسيل اللوفر بالعاصمة الفرنسية، على بعد أمتار قليلة من الهرم، حيث احتفل الرئيس الفرنسي بأول فوز له في عام 2017.وحذر ماكرون الذي أصبح رئيسا فخريا لحزب "النهضة"، من أنه "بدون الوحدة، فإن المتطرفين سيفوزون".وفي أيار/مايو الماضي، أعيد انتخاب ماكرون بعد خوضه السباق أمام مرشحة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن التي حصدت أكثر من 41% من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الفرنسيون-يكشوف-خطأ-ماكرون-في-التعامل-مع-بوتين-1067487727.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067331836_96:0:1319:917_1920x0_80_0_0_686d3a103be71b1109e0d13c44d731f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
رسميا.. حزب الرئيس الفرنسي يغير اسمه إلى "النهضة"
تابعنا عبر
أعلن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" تغيير اسمه رسميا يوم السبت ليصبح حزب "النهضة".
وتم تأسيس الحزب قبل عام واحد من وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة في 2017 ومثل أداة لإعادة انتخابه في 2022، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي الوقت الذي يعيد فيه الحزب تشكيل نفسه لن يتمكن مؤسسه من السعي للفوز بفترة رئاسية ثالثة في عام 2027.
ويوم السبت، اجتمع نشطاء في كاروسيل اللوفر بالعاصمة الفرنسية، على بعد أمتار قليلة من الهرم، حيث احتفل الرئيس الفرنسي
بأول فوز له في عام 2017.
وحذر ماكرون الذي أصبح رئيسا فخريا لحزب "النهضة"، من أنه "بدون الوحدة، فإن المتطرفين سيفوزون".
وفي أيار/مايو الماضي، أعيد انتخاب ماكرون بعد خوضه السباق أمام مرشحة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن التي حصدت أكثر من 41% من الأصوات.