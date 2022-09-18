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https://sputnikarabic.ae/20220918/رسميا-حزب-الرئيس-الفرنسي-يغير-اسمه-إلى-النهضة-1067892893.html
رسميا.. حزب الرئيس الفرنسي يغير اسمه إلى "النهضة"
رسميا.. حزب الرئيس الفرنسي يغير اسمه إلى "النهضة"
أعلن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" تغيير اسمه رسميا يوم السبت ليصبح حزب "النهضة". 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T09:28+0000
2022-09-18T09:28+0000
أخبار فرنسا
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وتم تأسيس الحزب قبل عام واحد من وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة في 2017 ومثل أداة لإعادة انتخابه في 2022، بحسب وكالة "فرانس برس".وفي الوقت الذي يعيد فيه الحزب تشكيل نفسه لن يتمكن مؤسسه من السعي للفوز بفترة رئاسية ثالثة في عام 2027.ويوم السبت، اجتمع نشطاء في كاروسيل اللوفر بالعاصمة الفرنسية، على بعد أمتار قليلة من الهرم، حيث احتفل الرئيس الفرنسي بأول فوز له في عام 2017.وحذر ماكرون الذي أصبح رئيسا فخريا لحزب "النهضة"، من أنه "بدون الوحدة، فإن المتطرفين سيفوزون".وفي أيار/مايو الماضي، أعيد انتخاب ماكرون بعد خوضه السباق أمام مرشحة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن التي حصدت أكثر من 41% من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الفرنسيون-يكشوف-خطأ-ماكرون-في-التعامل-مع-بوتين-1067487727.html
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أخبار فرنسا
أخبار فرنسا

رسميا.. حزب الرئيس الفرنسي يغير اسمه إلى "النهضة"

09:28 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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أعلن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" تغيير اسمه رسميا يوم السبت ليصبح حزب "النهضة".
وتم تأسيس الحزب قبل عام واحد من وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة في 2017 ومثل أداة لإعادة انتخابه في 2022، بحسب وكالة "فرانس برس".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
الفرنسيون يكشفون خطأ ماكرون في التعامل مع بوتين
8 سبتمبر, 16:02 GMT
وفي الوقت الذي يعيد فيه الحزب تشكيل نفسه لن يتمكن مؤسسه من السعي للفوز بفترة رئاسية ثالثة في عام 2027.
ويوم السبت، اجتمع نشطاء في كاروسيل اللوفر بالعاصمة الفرنسية، على بعد أمتار قليلة من الهرم، حيث احتفل الرئيس الفرنسي بأول فوز له في عام 2017.
وحذر ماكرون الذي أصبح رئيسا فخريا لحزب "النهضة"، من أنه "بدون الوحدة، فإن المتطرفين سيفوزون".
وفي أيار/مايو الماضي، أعيد انتخاب ماكرون بعد خوضه السباق أمام مرشحة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن التي حصدت أكثر من 41% من الأصوات.
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