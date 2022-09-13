https://sputnikarabic.ae/20220913/الرئاسة-الفرنسية-ماكرون-حث-أرمينيا-وأذربيجان-على-الالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1067678496.html
الرئاسة الفرنسية: ماكرون حث أرمينيا وأذربيجان على الالتزام بوقف إطلاق النار
الرئاسة الفرنسية: ماكرون حث أرمينيا وأذربيجان على الالتزام بوقف إطلاق النار
أكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد حث الطرفين الأرميني والأذربيجاني على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المبرم بين البلدين. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T13:07+0000
2022-09-13T13:07+0000
2022-09-13T13:07+0000
أخبار فرنسا
الوضع في أرمينيا
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ووفقا لـ "رويترز"، قال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن الرئيس ماكرون واصل حث الجانبين على الالتزام بوقف لإطلاق النار.ولفتت الرئاسة إلى أن فرنسا سوف تطرح موضوع الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في مجلس الأمن الدولي.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرتوم تاراسيان، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا يزال متوتراً.وفيما وقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وصفتها يريفان بأنها استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، فقد اعتبرته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.
https://sputnikarabic.ae/20201018/أردوغان-فرنسا-وروسيا-وأمريكا-تزود-أرمينيا-بكل-أنواع-الأسلحة-1046879112.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , الوضع في أرمينيا
أخبار فرنسا , الوضع في أرمينيا
الرئاسة الفرنسية: ماكرون حث أرمينيا وأذربيجان على الالتزام بوقف إطلاق النار
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أكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد حث الطرفين الأرميني والأذربيجاني على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المبرم بين البلدين.
ووفقا لـ "رويترز"، قال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن الرئيس ماكرون واصل حث الجانبين على الالتزام بوقف لإطلاق النار.
18 أكتوبر 2020, 14:20 GMT
ولفتت الرئاسة إلى أن فرنسا سوف تطرح موضوع الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في مجلس الأمن الدولي.
وتقود فرنسا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا مجموعة مينسك، التي تتوسط في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرتوم تاراسيان، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا يزال متوتراً.
وقال تاراسيان خلال إحاطة إعلامية: "اعتبارًا من الساعة 14.00 (13.00 بتوقيت موسكو)، لا يزال الوضع في بعض الأجزاء من الحدود الأرمنية الأذربيجانية متوترًا للغاية. رغم الانخفاض الملحوظ في شدة القصف، يواصل العدو محاولته لتقدم مواقعه بشكل خاص باتجاه قرى نيركين أند، فيرين شورزا، أرتانيش وسوتك".
وفيما وقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وصفتها يريفان بأنها استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، فقد اعتبرته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.
وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان
، اليوم الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.