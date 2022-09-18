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https://sputnikarabic.ae/20220918/قرغيزيا-تعلن-سقوط-36-قتيلا-في-المواجهات-مع-طاجيكستان--1067893728.html
قرغيزيا تعلن سقوط 36 قتيلا في المواجهات مع طاجيكستان
قرغيزيا تعلن سقوط 36 قتيلا في المواجهات مع طاجيكستان
أعلنت قرغيزيا أن 36 شخصا على الأقل قُتلوا خلال المعارك الحدودية الأخيرة مع طاجيكستان. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T10:02+0000
2022-09-18T10:02+0000
أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الصحة القيرغيزية، اليوم الأحد، بحسب "فرانس برس".وقالت الوزارة إن "العدد الإجمالي للقتلى نتيجة النزاع المسلح في منطقة باتكين (في قرغيزستان) بلغ 36"، في حين أصيب 134 شخصا بجروح.ووقعت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان صباح الجمعة الماضية وسط اتهامات متبادلة للجانبين ببدء القصف.وقالت وزارة الصحة القرغيزية في وقت لاحق، إن 24 جنديا قرغيزيا على الأقل قُتلوا في الاشتباكات، فيما لم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا، ولكن مصادر أمنية قالت إن ما لا يقل عن سبعة لقوا حتفهم يوم الجمعة.واتفق الجانبان على وقف المواجهات يوم الجمعة لكنهما تبادلا الاتهامات بخرقه.وذكرت سلطات الحدود القرغيزية، صباح الأحد، أنه عقب تجدّد الاشتباكات يوم السبت، مرّت الليلة "بهدوء ومن دون حوادث".وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين حوادث متكررة، بسبب وجود أراض واسعة متنازع عليها؛ حيث لم يتم، حتى الآن، ترسيم نحو 519 كيلومترا من الشريط الحدودي بين البلدين، والممتد على طول 980 كيلومترا.
https://sputnikarabic.ae/20220914/روسيا-تدعو-قرغيزيا-وطاجيكستان-لاتخاذ-تدابير-لمنع-الاستفزازات-على-الحدود-بين-البلدين-1067740818.html
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أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان

قرغيزيا تعلن سقوط 36 قتيلا في المواجهات مع طاجيكستان

10:02 GMT 18.09.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور صدر جباروف يفوز في الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان
 صدر جباروف يفوز في الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت قرغيزيا أن 36 شخصا على الأقل قُتلوا خلال المعارك الحدودية الأخيرة مع طاجيكستان.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الصحة القيرغيزية، اليوم الأحد، بحسب "فرانس برس".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
روسيا تدعو قرغيزستان وطاجيكستان لاتخاذ تدابير لمنع الاستفزازات على الحدود بين البلدين
14 سبتمبر, 15:06 GMT
وقالت الوزارة إن "العدد الإجمالي للقتلى نتيجة النزاع المسلح في منطقة باتكين (في قرغيزستان) بلغ 36"، في حين أصيب 134 شخصا بجروح.
ووقعت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان صباح الجمعة الماضية وسط اتهامات متبادلة للجانبين ببدء القصف.
وقالت وزارة الصحة القرغيزية في وقت لاحق، إن 24 جنديا قرغيزيا على الأقل قُتلوا في الاشتباكات، فيما لم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا، ولكن مصادر أمنية قالت إن ما لا يقل عن سبعة لقوا حتفهم يوم الجمعة.
واتفق الجانبان على وقف المواجهات يوم الجمعة لكنهما تبادلا الاتهامات بخرقه.
وذكرت سلطات الحدود القرغيزية، صباح الأحد، أنه عقب تجدّد الاشتباكات يوم السبت، مرّت الليلة "بهدوء ومن دون حوادث".
وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين حوادث متكررة، بسبب وجود أراض واسعة متنازع عليها؛ حيث لم يتم، حتى الآن، ترسيم نحو 519 كيلومترا من الشريط الحدودي بين البلدين، والممتد على طول 980 كيلومترا.
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