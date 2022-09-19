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https://sputnikarabic.ae/20220919/الأجهزة-الأمنية-السورية-تضبط-شحنة-كبتاغون-كانت-في-طريقها-إلى-الأردن-1067942941.html
الأجهزة الأمنية السورية تضبط شحنة "كبتاغون" كانت في طريقها إلى الأردن
الأجهزة الأمنية السورية تضبط شحنة "كبتاغون" كانت في طريقها إلى الأردن
ضبطت الأجهزة الأمنية السورية شحنة من حبوب الكبتاغون المخدر كانت في طريقها إلى الحدود الأردنية. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T12:22+0000
2022-09-19T12:22+0000
أخبار سوريا اليوم
الأمن السوري
كبتاغون
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وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا، إن "الجهات المختصة أحبطت محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت في طريقها باتجاه الحدود الأردنية.وكشف المصدر عن أن الشحنة كانت مخفية ضمن مخبأ سري معد لهذا الغرض في سيارة "بيك آب" خاصة، وقد تم توقيفها على أحد الحواجز الأمنية في ريف المحافظة.وأضاف المصدر: "تم ضبط المتهمين بتهريب الشحنة، ويخضعون حاليا للتحقيق تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء المختص".وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.وختم المصدر بأن الجهات المختصة تتابع مهامها بشكل مكثف لمكافحة كل أشكال الاتجار وتهريب المخدرات بكافة أنواعها في المحافظة.
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أخبار سوريا اليوم, الأمن السوري, كبتاغون
أخبار سوريا اليوم, الأمن السوري, كبتاغون

الأجهزة الأمنية السورية تضبط شحنة "كبتاغون" كانت في طريقها إلى الأردن

12:22 GMT 19.09.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmadالأجهزة الأمنية السورية تضبط شحنة كبتاغون كانت في طريقها إلى الأردن
الأجهزة الأمنية السورية تضبط شحنة كبتاغون كانت في طريقها إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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ضبطت الأجهزة الأمنية السورية شحنة من حبوب الكبتاغون المخدر كانت في طريقها إلى الحدود الأردنية.
وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا، إن "الجهات المختصة أحبطت محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت في طريقها باتجاه الحدود الأردنية.
وكشف المصدر عن أن الشحنة كانت مخفية ضمن مخبأ سري معد لهذا الغرض في سيارة "بيك آب" خاصة، وقد تم توقيفها على أحد الحواجز الأمنية في ريف المحافظة.
وأضاف المصدر: "تم ضبط المتهمين بتهريب الشحنة، ويخضعون حاليا للتحقيق تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء المختص".
وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.
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وختم المصدر بأن الجهات المختصة تتابع مهامها بشكل مكثف لمكافحة كل أشكال الاتجار وتهريب المخدرات بكافة أنواعها في المحافظة.
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