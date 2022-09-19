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https://sputnikarabic.ae/20220919/بمشاركة-زعماء-العالم-بريطانيا-تودع-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067922548.html
بمشاركة زعماء العالم... بريطانيا تودع الملكة إليزابيث الثانية
بمشاركة زعماء العالم... بريطانيا تودع الملكة إليزابيث الثانية
تودع بريطانيا والعالم الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الاثنين، في جنازة رسمية ستجذب رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء وزراء، بالإضافة إلى ما يصل إلى مليون شخص يصطفون في... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T07:36+0000
2022-09-19T07:36+0000
بريطانيا
جنازة
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بدأ اليوم المزدحم بأحداث الجنازة في لندن وقصر وندسور مبكرا بإغلاق قاعة وستمنستر التي يبلغ عمرها 900 عام أمام المعزين بعد أن وقف مئات الآلاف أمام نعشها منذ 14 سبتمبر/ أيلول.قضى الكثيرون منهم ليالي باردة في الشوارع لتقديم التعازي أمام نعش الملكة الملفوف بالعلم في تدفق مثير لمشاعر الحزن الوطني.جاء الإغلاق مع بداية أول جنازة رسمية في البلاد منذ عام 1965 والتي أقيمت لونستون تشرشل أول رئيس وزراء ضمن الخمسة عشر الذين كلفوا في عهدها برئاسة الحكومة.بعد حداد وطني استمر عشرة أيام تضمن مراسم تكريم وطقوس تعود إلى مئات السنين، من المنتظر مشاركة 2000 شخص في المراسم الدينية في كاتدرائية وستمنستر في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.وتم الإعلان عن حضور نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان كذلك.وسيشارك أيضا ممثلون عن عائلات ملكية في أوروبا من بينهم ملك بلجيكا فيليبي وملك إسبانيا فيليبي السادس وأمير موناكو ألبير في كاتدرائية ويستمنستر المرتبطة ارتباطا عضويا بمصير الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت عن 96 عاما.ولم تجمع لندن من قبل هذا العدد الكبير من القادة الأجانب منذ فترة طويلة.قبل يومين من وفاتها في 8 سبتمبر في منتجع بالمورال الصيفي، عينت الملكة ليز تراس آخر رئيس وزراء في عهدها.
https://sputnikarabic.ae/20220918/رئيس-الوزراء-المصري-يتوجه-إلى-لندن-للمشاركة-في-جنازة-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067896389.html
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بريطانيا, جنازة
بريطانيا, جنازة

بمشاركة زعماء العالم... بريطانيا تودع الملكة إليزابيث الثانية

07:36 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / Narinder Nanu فنان ورقي هندي يصنع نموذجًا لجسر لندن أثناء تكريمه للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في ضواحي أمريتسار، الهند في 9 سبتمبر 2022.
فنان ورقي هندي يصنع نموذجًا لجسر لندن أثناء تكريمه للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في ضواحي أمريتسار، الهند في 9 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / Narinder Nanu
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تودع بريطانيا والعالم الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الاثنين، في جنازة رسمية ستجذب رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء وزراء، بالإضافة إلى ما يصل إلى مليون شخص يصطفون في شوارع لندن.
بدأ اليوم المزدحم بأحداث الجنازة في لندن وقصر وندسور مبكرا بإغلاق قاعة وستمنستر التي يبلغ عمرها 900 عام أمام المعزين بعد أن وقف مئات الآلاف أمام نعشها منذ 14 سبتمبر/ أيلول.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى لندن للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية
أمس, 11:12 GMT
قضى الكثيرون منهم ليالي باردة في الشوارع لتقديم التعازي أمام نعش الملكة الملفوف بالعلم في تدفق مثير لمشاعر الحزن الوطني.
جاء الإغلاق مع بداية أول جنازة رسمية في البلاد منذ عام 1965 والتي أقيمت لونستون تشرشل أول رئيس وزراء ضمن الخمسة عشر الذين كلفوا في عهدها برئاسة الحكومة.
بعد حداد وطني استمر عشرة أيام تضمن مراسم تكريم وطقوس تعود إلى مئات السنين، من المنتظر مشاركة 2000 شخص في المراسم الدينية في كاتدرائية وستمنستر في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.
ومن بين زعماء العالم الذين سيشاركون في المراسم الرئيس الأمريكي جو بايدن وامبراطور اليابان ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وتم الإعلان عن حضور نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان كذلك.
وسيشارك أيضا ممثلون عن عائلات ملكية في أوروبا من بينهم ملك بلجيكا فيليبي وملك إسبانيا فيليبي السادس وأمير موناكو ألبير في كاتدرائية ويستمنستر المرتبطة ارتباطا عضويا بمصير الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت عن 96 عاما.
ولم تجمع لندن من قبل هذا العدد الكبير من القادة الأجانب منذ فترة طويلة.
قبل يومين من وفاتها في 8 سبتمبر في منتجع بالمورال الصيفي، عينت الملكة ليز تراس آخر رئيس وزراء في عهدها.
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