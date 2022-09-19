https://sputnikarabic.ae/20220919/بوريل-الأزمة-الأوكرانية-مناسبة-جيدة-لتعزيز-علاقات-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-اللاتينية-1067969751.html
بوريل: الأزمة الأوكرانية مناسبة جيدة لتعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية
بوريل: الأزمة الأوكرانية مناسبة جيدة لتعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الصراع الأوكراني "مناسبة جيدة" لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T19:11+0000
2022-09-19T19:11+0000
2022-09-19T19:11+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أمريكا اللاتينية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:66:2455:1446_1920x0_80_0_0_d213cdac1bb98230742deb79374be72e.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له قال بوريل، اليوم الاثنين، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا توفر "فرصة جيدة" لتعزيز العلاقات بين دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي.وشدد على أن الاتحاد الأوروبي عليه أن ينخرط أكثر مع أمريكا اللاتينية وهذه الحرب مناسبة جيدة لذلك.كما أعرب كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تواصل دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي تعزيز علاقاتها السياسية، مضيفًا أنه من وجهة النظر المالية، فقد أنشأت الكتلة بالفعل وجودًا في المنطقة.وقال: "لقد استثمرت شركاتنا الكثير من رأس المال في أمريكا اللاتينية، وحضورنا كمستثمرين ساحق، لكن تركيزنا السياسي على أمريكا اللاتينية ليس بهذا الحجم الذي نحتاجه وآمل أن نواصل العمل في الأرجنتين في أكتوبر المقبل لبناء علاقة أقوى مع أوروبا ".ووفقًا للوثيقة، ستشمل الإجراءات توسيع التعاون متعدد الأطراف مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من خلال عقد قمة في النصف الثاني من عام 2023 وتقديم حزمة استثمارية بقيمة 8.1 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220723/إعلام-دول-أمريكا-اللاتينية-تدير-ظهرها-للولايات-المتحدة-بسبب-روسيا-1065461361.html
https://sputnikarabic.ae/20220707/روسيا-تواصل-بحث-سبل-التعاون-مع-دول-أمريكا-اللاتينية-رغم-العقوبات-الغربية-1064792433.html
أمريكا اللاتينية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:0:2455:1841_1920x0_80_0_0_1c2007bd3010b47159b09c4695b26fd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أمريكا اللاتينية
أخبار الاتحاد الأوروبي, أمريكا اللاتينية
بوريل: الأزمة الأوكرانية مناسبة جيدة لتعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية
تابعنا عبر
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الصراع الأوكراني "مناسبة جيدة" لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له قال بوريل، اليوم الاثنين، إن العملية العسكرية الروسية
الخاصة في أوكرانيا توفر "فرصة جيدة" لتعزيز العلاقات بين دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي عليه أن ينخرط أكثر مع أمريكا اللاتينية وهذه الحرب مناسبة جيدة لذلك.
تصريحات بوريل جاءت خلال إطلاق حدث من قبل المجلس الأطلسي، حيث أكد أن "هذه الحرب مناسبة جيدة لإظهار أن العلاقة عبر الأطلسي ليست فقط علاقة شمال الأطلسي".
كما أعرب كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تواصل دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي تعزيز علاقاتها السياسية، مضيفًا أنه من
وجهة النظر المالية، فقد أنشأت الكتلة بالفعل وجودًا في المنطقة.
وقال: "لقد استثمرت شركاتنا الكثير من رأس المال في أمريكا اللاتينية، وحضورنا كمستثمرين ساحق، لكن تركيزنا السياسي على أمريكا اللاتينية ليس بهذا الحجم الذي نحتاجه وآمل أن نواصل العمل في الأرجنتين في أكتوبر المقبل لبناء علاقة أقوى مع أوروبا ".
يشار إلى أن صحيفة الباييس الإسبانية، نشرت في الـ18 من أغسطس/ آب الماضي، نقلاً عن وثيقة أعدتها الخدمة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي وأرسلت إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن الكتلة تشعر بالقلق إزاء النفوذ المتزايد لروسيا والصين في أمريكا اللاتينية، وتستعد لمجموعة من الإجراءات المضادة لاستعادة موقعها الريادي في المنطقة.
ووفقًا للوثيقة
، ستشمل الإجراءات توسيع التعاون متعدد الأطراف مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من خلال عقد قمة في النصف الثاني من عام 2023 وتقديم حزمة استثمارية بقيمة 8.1 مليار دولار.