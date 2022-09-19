https://sputnikarabic.ae/20220919/بيتكوين-تنخفض-5-إلى-أدنى-مستوياتها-في-3-أشهر-1067957936.html

بيتكوين تنخفض 5% إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر

بيتكوين تنخفض 5% إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر

انخفضت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مع تخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T15:11+0000

2022-09-19T15:11+0000

2022-09-19T15:11+0000

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102814/60/1028146031_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_145d7c105240d5787dd7d49a7aefb9ff.jpg

انخفضت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنحو 5% إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 18276 دولارا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 19 يونيو/ حزيران، قبل أن تقلل خسائرها لاحقا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 7.2% هذا الشهر وتسير بخطى سريعة للشهر السلبي الثاني على التوالي بعد انخفاضها بنسبة 15% في أغسطس/ آب.تعرضت الأصول الخطرة لضغوط هائلة حيث من المتوقع أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بجدول تشديده الصارم للسياسة.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البنك المركزي هذا الأسبوع على زيادة بنسبة 0.75 نقطة مئوية في سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والتي من شأنها رفع أسعار الفائدة القياسية إلى نطاق 3% إلى 3.25%.

https://sputnikarabic.ae/20220913/مصر-تحذر-من-خطورة-العملات-المشفرة-وتهدد-بالغرامة-والحبس-لكل-من-يروج-لها-1067684418.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم