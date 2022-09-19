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https://sputnikarabic.ae/20220919/بيتكوين-تنخفض-5-إلى-أدنى-مستوياتها-في-3-أشهر-1067957936.html
بيتكوين تنخفض 5% إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر
بيتكوين تنخفض 5% إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر
انخفضت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مع تخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T15:11+0000
2022-09-19T15:11+0000
اقتصاد
العالم
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انخفضت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنحو 5% إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 18276 دولارا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 19 يونيو/ حزيران، قبل أن تقلل خسائرها لاحقا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 7.2% هذا الشهر وتسير بخطى سريعة للشهر السلبي الثاني على التوالي بعد انخفاضها بنسبة 15% في أغسطس/ آب.تعرضت الأصول الخطرة لضغوط هائلة حيث من المتوقع أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بجدول تشديده الصارم للسياسة.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البنك المركزي هذا الأسبوع على زيادة بنسبة 0.75 نقطة مئوية في سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والتي من شأنها رفع أسعار الفائدة القياسية إلى نطاق 3% إلى 3.25%.
https://sputnikarabic.ae/20220913/مصر-تحذر-من-خطورة-العملات-المشفرة-وتهدد-بالغرامة-والحبس-لكل-من-يروج-لها-1067684418.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

بيتكوين تنخفض 5% إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر

15:11 GMT 19.09.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورعملة البيتكوين
عملة البيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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انخفضت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مع تخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
انخفضت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنحو 5% إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 18276 دولارا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 19 يونيو/ حزيران، قبل أن تقلل خسائرها لاحقا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
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مصر تحذر من خطورة العملات المشفرة وتهدد بالغرامة والحبس كل من يروج لها
13 سبتمبر, 15:40 GMT
انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 7.2% هذا الشهر وتسير بخطى سريعة للشهر السلبي الثاني على التوالي بعد انخفاضها بنسبة 15% في أغسطس/ آب.
تعرضت الأصول الخطرة لضغوط هائلة حيث من المتوقع أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بجدول تشديده الصارم للسياسة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البنك المركزي هذا الأسبوع على زيادة بنسبة 0.75 نقطة مئوية في سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والتي من شأنها رفع أسعار الفائدة القياسية إلى نطاق 3% إلى 3.25%.
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