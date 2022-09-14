https://sputnikarabic.ae/20220914/بيتكوين-تقود-العملات-المشفرة-في-انخفاض-جماعي-1067710940.html

بيتكوين تقود العملات المشفرة في انخفاض جماعي

بيتكوين تقود العملات المشفرة في انخفاض جماعي

وصلت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في 3 أسابيع الثلاثاء، قبل أن تنخفض اليوم بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أسوأ مما توقعت الأسواق. 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T10:23+0000

2022-09-14T10:23+0000

2022-09-14T10:23+0000

اقتصاد

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الانكماش الذي شهده سوق العملات المشفرة كاملا تقريبا اليوم الأربعاء، كان ناتجا عن توقع متجدد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف ينفذ سياسة نقدية أكثر تقييدا في الولايات المتحدة بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع.ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% فقط في أغسطس/ آب، لكن معدل التضخم الأساسي الذي يحذف أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفع بنسبة 0.6%، وهو ضعف توقعات وول ستريت التي كانت أشارت إلى زيادة بنسبة 0.3%.يوم الثلاثاء، تداولت بيتكوين عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلة 22652 دولارا، لكنها انخفضت بنسبة 9.5% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 20261 دولارا، بحسب موقع "ياهو فايننس".انضمت إثيريوم إلى بيتكوين في موجة التراجع، وخسرت كل المكاسب التي تحققت قبل صدور بيانات التضخم، حيث تراجعت من 1745 دولارا إلى 1609 دولارات. خسر سوق العملات المشفرة عشرات الملايين وتراجع قيمته الإجمالية إلى ما دون تريليون دولار.

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