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https://sputnikarabic.ae/20220918/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-حسن-نصر-الله-يشكل-أهم-تهديد-على-تل-أبيب-منذ-انهيار-الجيوش-النظامية-في-محيطنا-1067915638.html
مسؤول عسكري إسرائيلي: حسن نصر الله يشكل أهم تهديد على تل أبيب منذ انهيار الجيوش النظامية في محيطنا
مسؤول عسكري إسرائيلي: حسن نصر الله يشكل أهم تهديد على تل أبيب منذ انهيار الجيوش النظامية في محيطنا
أكد اللواء في الاحتياط والقائد السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، إسرائيل زيف، أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، "يشكل أهم تهديد... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T19:17+0000
2022-09-18T19:17+0000
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وحسب وسائل إعلام لبنانية، قال زيف إن "نصر الله يشكل في الإجمال للجيش وللمؤسسة الأمنية والعسكرية، أهم تهديد منذ انهيار الجيوش النظامية في محيطنا"، مضيفا: "لذلك مراقبته، وشخصيته، وطريقة تصرفاته، دائماً ما كانت على جدول أعمال ضباط كبار، وبالتأكيد بالنسبة إلي شخصياً وإلى آخرين".وتابع اللواء الإسرائيلي: "قبل كل شيء، يجب دائماً أخذ نصر الله بجدية، في الإجمال هو يلتزم بكلمته، أنت لن تفهم بشكل نهائي نواياه لكن هذا الشخص بشكل عام طبيعته وأفعاله متوافقتان إن لم تكونا متساويتين".وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، اللبناني حسن نصر الله، قد قال، أمس السبت، إنه "لا يمكن أن يسمحوا باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة".وأكد نصر الله في كلمة له خلال مسيرة إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين التي أقيمت في بعلبك، أن " لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتية".وأضاف: "المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الاستخراج من كاريش سيحصل في أيلول ولكنهم أجلوا، المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقّة".وتابع: "كل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهز شعرة من لحيتنا.. نعطي الفرصة للمفاوضات لكن أعيننا وصواريخنا على كاريش".وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، في وقت سابق، أن إسرائيل ستبدأ الاستعدادات لربط حقل الغاز الطبيعي "كاريش" في البحر المتوسط بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيدا لتشغيل الحقل وإنتاج الغاز الطبيعي.وأكدت الصحيفة أن إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية عن مثل هذه الخطوة يأتي في ظل غياب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وإن كانت هناك مؤشرات على تقدم في المفاوضات الجارية بينهما، عبر وسيط أمريكي، عاموس هوكشتاين.
https://sputnikarabic.ae/20220917/نصر-الله-يحذر-أعيننا-وصواريخنا-على-كاريش-1067857537.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

مسؤول عسكري إسرائيلي: حسن نصر الله يشكل أهم تهديد على تل أبيب منذ انهيار الجيوش النظامية في محيطنا

19:17 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / STRINGERحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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أكد اللواء في الاحتياط والقائد السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، إسرائيل زيف، أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، "يشكل أهم تهديد للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية".
وحسب وسائل إعلام لبنانية، قال زيف إن "نصر الله يشكل في الإجمال للجيش وللمؤسسة الأمنية والعسكرية، أهم تهديد منذ انهيار الجيوش النظامية في محيطنا"، مضيفا: "لذلك مراقبته، وشخصيته، وطريقة تصرفاته، دائماً ما كانت على جدول أعمال ضباط كبار، وبالتأكيد بالنسبة إلي شخصياً وإلى آخرين".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
نصر الله يحذر: "أعيننا وصواريخنا على كاريش"
أمس, 09:15 GMT
وتابع اللواء الإسرائيلي: "قبل كل شيء، يجب دائماً أخذ نصر الله بجدية، في الإجمال هو يلتزم بكلمته، أنت لن تفهم بشكل نهائي نواياه لكن هذا الشخص بشكل عام طبيعته وأفعاله متوافقتان إن لم تكونا متساويتين".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، اللبناني حسن نصر الله، قد قال، أمس السبت، إنه "لا يمكن أن يسمحوا باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة".
وأكد نصر الله في كلمة له خلال مسيرة إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين التي أقيمت في بعلبك، أن " لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتية".
وأضاف: "المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الاستخراج من كاريش سيحصل في أيلول ولكنهم أجلوا، المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقّة".
وتابع: "كل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهز شعرة من لحيتنا.. نعطي الفرصة للمفاوضات لكن أعيننا وصواريخنا على كاريش".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، في وقت سابق، أن إسرائيل ستبدأ الاستعدادات لربط حقل الغاز الطبيعي "كاريش" في البحر المتوسط بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيدا لتشغيل الحقل وإنتاج الغاز الطبيعي.
وأكدت الصحيفة أن إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية عن مثل هذه الخطوة يأتي في ظل غياب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وإن كانت هناك مؤشرات على تقدم في المفاوضات الجارية بينهما، عبر وسيط أمريكي، عاموس هوكشتاين.
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