https://sputnikarabic.ae/20220919/نائب-عن-قوى-التغيير-إقرار-الموازنة-سيؤدي-بلبنان-إلى-الهاوية-بشكل-نهائي--1067954271.html

نائب عن "قوى التغيير": إقرار الموازنة سيؤدي بلبنان إلى الهاوية بشكل نهائي

نائب عن "قوى التغيير": إقرار الموازنة سيؤدي بلبنان إلى الهاوية بشكل نهائي

فشل مجلس النواب اللبناني في التصويت على مشروع موازنة عام 2022، بعد انسحاب النواب الممثلين لقوى التغيير وقوى معارضة أخرى، ما أفقد الجلسة التشريعية نصابها... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T14:43+0000

2022-09-19T14:43+0000

2022-09-19T14:43+0000

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وتم تأجيل الجلسة التشريعية إلى يوم 26 أيلول، مع محاولة إدخال تعديلات على أرقامها، في ظل اعتراض عدد من القوى السياسية على العديد من بنودها، لا سيما من ناحية كيفية تغطية النفقات الزائدة التي أدرجت في مشروع الموازنة، ومن أبرزها مضاعفة رواتب موظفي الدولة والمتعاقدين والمتقاعدين ثلاث مرات، وسط مخاوف مع ما يترافق من زيادة النفقات في زيادة طبع العملة المحلية، وبالتالي ارتفاع التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستوى كبير.بهذا السياق، أشار النائب في البرلمان اللبناني عن "قوى التغيير" وضاح الصادق، لـ"سبوتنيك" أن "كل شيء محيط بالموازنة يؤكد أن إقرارها غير قانوني وغير منطقي وغير طبيعي، وسيؤدي بالبلد إلى الهاوية بشكل نهائي، بسبب عدم القدرة على تغطية العجز، وهذا من صلب اعتراضنا".وأضاف الصادق: "سألناهم من أين أموال الجامعة اللبنانية التي سوف تدفع، أين الدراسة التي تحدد سعر الدولار الجمركي، مع العلم أنهم داخل الجلسة كانوا يغيرون الدولار الجمركي"، متسائلا: "أين خطة تطوير مداخيل الخزينة مثل موضوع التهريب الكهرباء؟ لا يوجد شيء، أتوا بموازنة أمر واقع".وأكد أن "اليوم نحن مكلفين من الناس لندخل على المجلس النيابي لكي نساهم بتطبيق الدستور والقوانين"، مشيراً إلى أن "الموازنة لا تقر بدون قطع حساب هذا خطأ يجر معهم وغير قانوني منذ العام 1993".وأضاف: "في نهاية الأسبوع سنجتمع مع المعنيين وسنقدم رؤيتنا للحل قبل موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، وإذا وافقوا على التعديلات التي سنطرحها أكيد مع التنسيق مع كل الذين قاطعوا الجلسة وأفقدوا النصاب، سوف يكون لدينا رؤية مشتركة، وإذا عدلوا سوف تقر الموازنة، وإذا لم يعدلوا سنصوت ضدها".

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