https://sputnikarabic.ae/20220920/المجلس-العام-لمقاطعة-خيرسون-يناشد-رئيس-الإقليم-المبادرة-لعقد-استفتاء-فوري-بشأن-الانضمام-لروسيا-1067988218.html
المجلس العام لمقاطعة خيرسون يناشد رئيس الإقليم المبادرة لعقد استفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا
المجلس العام لمقاطعة خيرسون يناشد رئيس الإقليم المبادرة لعقد استفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا
أعلن المجلس العام لمقاطعة خيرسون، اليوم الثلاثاء، مناشدته لرئيس المنطقة فلاديمير سالدو القيام بمبادرة لعقد استفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T08:35+0000
2022-09-20T08:35+0000
2022-09-20T08:51+0000
روسيا
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وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر في المجلس العام لمقاطعة خيرسون أن القرار اتخذ بالإجماع، حيث ناشدو رئيس المنطقة فلاديمير سالدو القيام بمبادرة لعقد استفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا.وفي وقت سابق، نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية.واقترح بوشيلن على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.ونوه بوشلين إلى أنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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سبوتنيك عربي
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روسيا
المجلس العام لمقاطعة خيرسون يناشد رئيس الإقليم المبادرة لعقد استفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا
08:35 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 08:51 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
أعلن المجلس العام لمقاطعة خيرسون، اليوم الثلاثاء، مناشدته لرئيس المنطقة فلاديمير سالدو القيام بمبادرة لعقد استفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا.
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر في المجلس العام لمقاطعة خيرسون أن القرار اتخذ بالإجماع، حيث ناشدو رئيس المنطقة فلاديمير سالدو القيام بمبادرة لعقد استفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا.
وفي وقت سابق، نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية.
واقترح بوشيلن
على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.
ونوه بوشلين إلى أنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".