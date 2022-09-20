https://sputnikarabic.ae/20220920/دونيتسك-إجراء-الاستفتاء-الشعبي-الخاص-بالانضمام-إلى-روسيا-في-الفترة-ما-بين-23-إلى-27-سبتمبر-الحالي-1067998410.html
دونيتسك: إجراء الاستفتاء الشعبي الخاص بالانضمام إلى روسيا في الفترة ما بين 23 و27 سبتمبر الحالي
دونيتسك: إجراء الاستفتاء الشعبي الخاص بالانضمام إلى روسيا في الفترة ما بين 23 و27 سبتمبر الحالي
قال رئيس الجمهورية دونيتسك الشعبية بوشلين، اليوم الثلاثاء، إن استفتاء حول الانضمام لروسيا سيجرى فى الجمهورية فى الفترة من 23 و27 سبتمبر الجاري. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T11:55+0000
2022-09-20T11:55+0000
2022-09-20T12:00+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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ونقلت حركة "جمهورية دونيتسك" عن بوشلين قوله "دونباس سيعود للوطن، أعتبر أن مشروع القانون جاء في وقته. أطلب من النواب دعمه. مواعيد الاستفتاء هي 23-27 سبتمبر".
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك: إجراء الاستفتاء الشعبي الخاص بالانضمام إلى روسيا في الفترة ما بين 23 و27 سبتمبر الحالي
11:55 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 12:00 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال رئيس الجمهورية دونيتسك الشعبية بوشلين، اليوم الثلاثاء، إن استفتاء حول الانضمام لروسيا سيجرى فى الجمهورية فى الفترة من 23 و27 سبتمبر الجاري.
ونقلت حركة "جمهورية دونيتسك" عن بوشلين قوله "دونباس سيعود للوطن، أعتبر أن مشروع القانون جاء في وقته. أطلب من النواب دعمه. مواعيد الاستفتاء هي 23-27 سبتمبر".