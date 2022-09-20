https://sputnikarabic.ae/20220920/لوكاشينكو-لن-تكون-هناك-طعنة-في-الظهر-للقوات-الروسية-عبر-بيلاروسيا-1067989688.html

لوكاشينكو: لن تكون هناك طعنة في الظهر للقوات الروسية عبر بيلاروسيا

لوكاشينكو: لن تكون هناك طعنة في الظهر للقوات الروسية عبر بيلاروسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم الثلاثاء، إنه يجب ألا تكون ولن تكون هناك أي طعنة في ظهر القوات الروسية عبر بيلاروسيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T09:20+0000

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2022-09-20T09:20+0000

العالم

بيلاروس

ألكسندر لوكاشينكو

القوات الروسية

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وقال لوكاشينكو خلال اجتماع حول إعداد مفهوم محدث للأمن القومي لبيلاروسيا: "مرة أخرى ليست هناك حاجة لتوبيخنا بأننا سنقاتل هناك، في أوكرانيا وما إلى ذلك. نحن بحاجة للدفاع عن وطننا. هذا هو التزامنا تجاه حليفنا".يذكر أن لوكاشينكو أشار، يوم السبت الماضي، إلى إن الولايات المتحدة تزج بأوروبا في مواجهة عسكرية مع روسيا على أراضي أوكرانيا.وأوضح لوكاشينكو في منتدى وطني مخصص ليوم الوحدة الوطنية: "الولايات المتحدة تدفع أوروبا إلى مواجهة عسكرية مع روسيا على أراضي أوكرانيا، إنهم لا يخفون خططهم، لقد تم بالفعل إبرام الصفقات لسنوات قادمة، أي أنهم سيمزقون أوكرانيا إربا إربا، والهدف هو إضعاف روسيا وتدمير بيلاروسيا".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البيلاروسي، أن بلاده تراقب تصرفات الدول الغربية بالقرب من حدود دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، وإذا لزم الأمر، فهي مستعدة لرد فوري على الاستفزازات المحتملة.وكان للعملية العسكرية الخاصة الروسية، التي أطلقتها في 24 شباط/فبراير، لحماية إقليم دونباس، تأثيرها على العلاقات البيلاروسية - الغربية، وذلك بسبب اعتبار الغرب مينسك "شريكة في العدوان الروسي" المزعوم.

https://sputnikarabic.ae/20220917/لوكاشينكو-الولايات-المتحدة-تزج-بأوروبا-في-حرب-ضد-روسيا-1067875023.html

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