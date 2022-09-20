https://sputnikarabic.ae/20220920/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-واشنطن-لن-تقبل-نتائج-أي-استفتاءات-في-أوكرانيا-للانضمام-إلى-روسيا-1068018511.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن لن تقبل نتائج أي استفتاءات في أوكرانيا للانضمام إلى روسيا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن لن تقبل نتائج أي استفتاءات في أوكرانيا للانضمام إلى روسيا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لن تقبل نتائج أي استفتاءات يتم إجراؤها في "أراض تعتبرها واشنطن أوكرانية، وفقا لرؤيتها"،... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T17:52+0000

2022-09-20T17:52+0000

2022-09-20T17:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء: "إذا حدث ذلك (إجراء الاستفتاءات)، فلن تعترف الولايات المتحدة بمطالب روسيا بشأن ضم أي أجزاء من أوكرانيا، ولن نعترف بأي صفة لهذه المناطق سوى كونها جزءا من أوكرانيا. إننا نرفض أفعال روسيا رفضا قاطعا".وأضاف سوليفان أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم إثارة مسألة إبعاد روسيا من مجلس الأمن خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة"، والمقرر أن يلقيه غدا الأربعاء.وأعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، مشيرا إلى توقيع مرسوم بخصوص ذلك.وتواصل القوات الروسية، وقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تحرير أراضي الجمهوريتين من سيطرة القوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة، كما أنها تحمي السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا والمناطق المحررة الأخرى، من بطش المتشددين الأوكرانيين.

https://sputnikarabic.ae/20220920/مقاطعة-زابوروجيه-تحدد-الفترة-من-23-حتى-27-سبتمبر-الجاري-موعدا-لإجراء-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-1068004641.html

https://sputnikarabic.ae/20220920/واشنطن-تناقش-استخدام-الأصول-الروسية-المصادرة-في-دعم-أوكرانيا-1068005977.html

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