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https://sputnikarabic.ae/20220920/ملك-الأردن-يطالب-خلال-لقاء-مع-لابيد-بالتهدئة-الشامل-في-الضفة-الغربية-1068026393.html
ملك الأردن يطالب خلال لقاء مع لابيد بالتهدئة الشامل في الضفة الغربية
ملك الأردن يطالب خلال لقاء مع لابيد بالتهدئة الشامل في الضفة الغربية
أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T21:43+0000
2022-09-20T21:45+0000
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جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك اليوم الثلاثاء برئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لابيد، بحسب موقع "عمون".وقال الملك عبدالله إنه من الضروري احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.وحث عاهل الأردن على إيجاد أفق سياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.وشدد على أهمية أن ينال الفلسطينيون حقوقهم العادلة والمشروعة، وأن يكونوا جزءا من التنمية الاقتصادية في الإقليم.وشهد لقاء الملك عبدالله بلابيد تناول عدد من القضايا الثنائية المرتبطة بالنقل والتجارة والمياه والطاقة.وعلى مدى الأشهر الماضية، تشهد الضفة الغربية حالة من التوتر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20220920/صحيفة-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-والملك-الأردني-يلتقيان-اليوم-في-نيويورك-1067994606.html
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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم

ملك الأردن يطالب خلال لقاء مع لابيد بالتهدئة الشامل في الضفة الغربية

21:43 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 20.09.2022)
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يلتقي في قصر الحسينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يلتقي في قصر الحسينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
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أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك اليوم الثلاثاء برئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لابيد، بحسب موقع "عمون".
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
صحيفة: رئيس الوزراء الإسرائيلي والملك الأردني يلتقيان اليوم في نيويورك
10:38 GMT
وقال الملك عبدالله إنه من الضروري احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وحث عاهل الأردن على إيجاد أفق سياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وشدد على أهمية أن ينال الفلسطينيون حقوقهم العادلة والمشروعة، وأن يكونوا جزءا من التنمية الاقتصادية في الإقليم.
وشهد لقاء الملك عبدالله بلابيد تناول عدد من القضايا الثنائية المرتبطة بالنقل والتجارة والمياه والطاقة.
وعلى مدى الأشهر الماضية، تشهد الضفة الغربية حالة من التوتر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
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