https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-سنبذل-قصارى-جهدنا-لضمان-ظروف-آمنة-لإجراء-الاستفتاءات-في-دونباس-والمناطق-المحررة-1068033082.html
بوتين: سنبذل قصارى جهدنا لضمان ظروف آمنة لإجراء الاستفتاءات في دونباس والمناطق المحررة
بوتين: سنبذل قصارى جهدنا لضمان ظروف آمنة لإجراء الاستفتاءات في دونباس والمناطق المحررة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لضمان ظروف آمنة لإجراء الاستفتاءات في دونباس وفي المناطق المحررة. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T08:08+0000
2022-09-21T08:08+0000
2022-09-21T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
استفتاء
أخبار روسيا اليوم
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وقال بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي، اليوم الأربعاء: "إن برلمانات جمهوريات دونباس الشعبية، وكذلك الإدارات العسكرية - المدنية لمنطقتي خيرسون وزابوروجيه، قررت إجراء استفتاءات حول مستقبل هذه الأراضي وتوجهت إلينا، روسيا، لطلب دعم هذه الخطوة. أؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا لتوفير الظروف الآمنة لإجراء الاستفتاءات حتى يتمكن الناس من التعبير عن إرادتهم".وتقدم مجلسا الشعب (البرلمانان) في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، أمس، بطلب إلى رئيسي الجمهوريتين، لإجراء استطلاع شعبي فوري للانضمام إلى روسيا.وكانت موسكو قد اعترفت باستقلال دونيتسك ولوغانسك قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 شباط/فبراير.ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, استفتاء, أخبار روسيا اليوم
روسيا, استفتاء, أخبار روسيا اليوم
بوتين: سنبذل قصارى جهدنا لضمان ظروف آمنة لإجراء الاستفتاءات في دونباس والمناطق المحررة
08:08 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 08:09 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لضمان ظروف آمنة لإجراء الاستفتاءات في دونباس وفي المناطق المحررة.
وقال بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي، اليوم الأربعاء: "إن برلمانات جمهوريات دونباس الشعبية، وكذلك الإدارات العسكرية - المدنية لمنطقتي خيرسون وزابوروجيه، قررت إجراء استفتاءات حول مستقبل هذه الأراضي وتوجهت إلينا، روسيا، لطلب دعم هذه الخطوة. أؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا لتوفير الظروف الآمنة لإجراء الاستفتاءات حتى يتمكن الناس من التعبير عن إرادتهم".
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تستطيع تسليم الأشخاص القريبين منها ليمزقهم الجلادون وعدم الاستجابة لرغبتهم في تحديد مصيرهم من خلال الاستفتاءات، قائلا: "لا يمكننا، ليس لدينا أي حق أخلاقي في تسليم الأشخاص القريبين منا ليمزقهم الجلادون، ولا يسعنا إلا أن نستجيب لرغبتهم الصادقة في تقرير مصيرهم، فبرلمانا جمهوريتي دونباس الشعبية، وكذلك الإدارتان العسكرية -المدنية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه قرروا إجراء استفتاء على مستقبل هذه الأراضي وتوجهوا إلينا، إلى روسيا، بطلب دعم مثل هذه الخطوة".
وتقدم مجلسا الشعب (البرلمانان) في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، أمس، بطلب إلى رئيسي الجمهوريتين، لإجراء استطلاع شعبي فوري للانضمام إلى روسيا
.
وكانت موسكو قد اعترفت باستقلال دونيتسك ولوغانسك قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 شباط/فبراير.
ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس
، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.