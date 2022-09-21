https://sputnikarabic.ae/20220921/في-رسالة-للرئيس-شي-جين-بينغ-الزعيم-الكوري-الشمالي-يؤكد-أهمية-علاقات-بلاده-بالصين-1068055824.html

في رسالة للرئيس شي جين بينغ.. الزعيم الكوري الشمالي يؤكد أهمية علاقات بلاده بالصين

في رسالة للرئيس شي جين بينغ.. الزعيم الكوري الشمالي يؤكد أهمية علاقات بلاده بالصين

بعث الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون برسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، مسلطا الضوء من خلالها على العلاقات الثنائية القوية ضد ما أسماه... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T14:48+0000

2022-09-21T14:48+0000

2022-09-21T14:48+0000

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الشمالية "يونهاب"، مساء اليوم الأربعاء، بأن رسالة الزعيم الكوري الشمالي جاءت ردا على خطاب التهنئة الذي أرسله نظيره الصيني شي جين بينغ في الذكرى الرابعة والسبعين لميلاد الشمال.وأكد كيم جونغ-أون أن الدعم والتشجيع المستمرين من قبل الرئيس بينغ والحكومة والشعب الصيني، يدفعان بدورهما الاشتراكية للانتصار، رغم ما أسماه بـ"العزلة وتحركات الحصار التي تمارسها القوى المعادية والأزمة الصحية العالمية".وشدد الزعيم الكوري الشمالي على أن العلاقات بين الجانبين، الكوري الشمالي والصيني، مستمرة ومتواصلة في النمو على الرغم من "العزلة الشنيعة" من "القوى المعادية" لبلاده.وأشار كيم جونغ-أون إلى أن العلاقات التقليدية والاستراتيجية بين الطرفين، الكوري الشمالي والصيني، "توطدت في النضال من أجل الاشتراكية"، منوها إلى أن هذه العلاقات ستتطور بشكل مطرد إلى "مرحلة جديدة عالية".ويذكر أن كوريا الشمالية تلقت مساعدات غذائية وطبية من الصين في ظل مكافحتها للعقوبات وإغلاق الحدود المطول بسبب جائحة كورونا.

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