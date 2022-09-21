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https://sputnikarabic.ae/20220921/في-رسالة-للرئيس-شي-جين-بينغ-الزعيم-الكوري-الشمالي-يؤكد-أهمية-علاقات-بلاده-بالصين-1068055824.html
في رسالة للرئيس شي جين بينغ.. الزعيم الكوري الشمالي يؤكد أهمية علاقات بلاده بالصين
في رسالة للرئيس شي جين بينغ.. الزعيم الكوري الشمالي يؤكد أهمية علاقات بلاده بالصين
بعث الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون برسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، مسلطا الضوء من خلالها على العلاقات الثنائية القوية ضد ما أسماه... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T14:48+0000
2022-09-21T14:48+0000
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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الشمالية "يونهاب"، مساء اليوم الأربعاء، بأن رسالة الزعيم الكوري الشمالي جاءت ردا على خطاب التهنئة الذي أرسله نظيره الصيني شي جين بينغ في الذكرى الرابعة والسبعين لميلاد الشمال.وأكد كيم جونغ-أون أن الدعم والتشجيع المستمرين من قبل الرئيس بينغ والحكومة والشعب الصيني، يدفعان بدورهما الاشتراكية للانتصار، رغم ما أسماه بـ"العزلة وتحركات الحصار التي تمارسها القوى المعادية والأزمة الصحية العالمية".وشدد الزعيم الكوري الشمالي على أن العلاقات بين الجانبين، الكوري الشمالي والصيني، مستمرة ومتواصلة في النمو على الرغم من "العزلة الشنيعة" من "القوى المعادية" لبلاده.وأشار كيم جونغ-أون إلى أن العلاقات التقليدية والاستراتيجية بين الطرفين، الكوري الشمالي والصيني، "توطدت في النضال من أجل الاشتراكية"، منوها إلى أن هذه العلاقات ستتطور بشكل مطرد إلى "مرحلة جديدة عالية".ويذكر أن كوريا الشمالية تلقت مساعدات غذائية وطبية من الصين في ظل مكافحتها للعقوبات وإغلاق الحدود المطول بسبب جائحة كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الصينية-حول-مرسوم-بيونغ-يانغ-النووي-موقف-بكين-من-القضية-الكورية-لم-يتغير-1067514106.html
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أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية, الصين
أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية, الصين

في رسالة للرئيس شي جين بينغ.. الزعيم الكوري الشمالي يؤكد أهمية علاقات بلاده بالصين

14:48 GMT 21.09.2022
© AFP 2022 / KCNA/KNSالاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022
الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / KCNA/KNS
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بعث الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون برسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، مسلطا الضوء من خلالها على العلاقات الثنائية القوية ضد ما أسماه بـ"القوى المعادية"".
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الشمالية "يونهاب"، مساء اليوم الأربعاء، بأن رسالة الزعيم الكوري الشمالي جاءت ردا على خطاب التهنئة الذي أرسله نظيره الصيني شي جين بينغ في الذكرى الرابعة والسبعين لميلاد الشمال.
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وأكد كيم جونغ-أون أن الدعم والتشجيع المستمرين من قبل الرئيس بينغ والحكومة والشعب الصيني، يدفعان بدورهما الاشتراكية للانتصار، رغم ما أسماه بـ"العزلة وتحركات الحصار التي تمارسها القوى المعادية والأزمة الصحية العالمية".
وشدد الزعيم الكوري الشمالي على أن العلاقات بين الجانبين، الكوري الشمالي والصيني، مستمرة ومتواصلة في النمو على الرغم من "العزلة الشنيعة" من "القوى المعادية" لبلاده.
وأشار كيم جونغ-أون إلى أن العلاقات التقليدية والاستراتيجية بين الطرفين، الكوري الشمالي والصيني، "توطدت في النضال من أجل الاشتراكية"، منوها إلى أن هذه العلاقات ستتطور بشكل مطرد إلى "مرحلة جديدة عالية".
ويذكر أن كوريا الشمالية تلقت مساعدات غذائية وطبية من الصين في ظل مكافحتها للعقوبات وإغلاق الحدود المطول بسبب جائحة كورونا.
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