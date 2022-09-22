https://sputnikarabic.ae/20220922/ارتفاع-ثمن-الحطب-في-ألمانيا-بنسبة-85-بعد-الاعتماد-عليه-للتدفئة-1068112220.html
ارتفاع ثمن الحطب في ألمانيا بنسبة 85% بعد الاعتماد عليه للتدفئة
ارتفاع ثمن الحطب في ألمانيا بنسبة 85% بعد الاعتماد عليه للتدفئة
أفاد مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس"، اليوم الخميس، أن أسعار الحطب وألواح الخشب في ألمانيا في أغسطس/آب 2022، ارتفعت بنسبة 85.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار ألمانيا
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وقال البيان: "ارتفعت أسعار الحطب وألواح الخشب في أغسطس 2022 بنسبة 85.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبالتالي تجاوزت بشكل كبير الزيادة في أسعار المستهلك ككل".ويشار إلى أن المزيد من المواطنين في ألمانيا يتجهون إلى الحطب كوسيلة بديلة لتدفئة منازلهم وسط ارتفاع أسعار الغاز والنفط والكهرباء.وقال أوليغ أكسيوتين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، في 15سبتمبر/أيلول، إن الصين تزيد من طلباتها لتسليم الغاز عبر خط "سيل سيبيريا" حتى مع تباطؤ الطلب داخل البلاد.وقال أكسيوتين خلال جلسة في منتدى سان بطرسبرغ الدولي للغاز، اليوم الخميس: "شركة غازبروم تعالج زيادة في الطلب من الأطراف الصينية على توريد الغاز عبر خط أنابيب غاز سيبيريا، وذلك حتى في خضم التباطؤ في نمو الطلب على الغاز في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20220915/الغاز-في-أوروبا-يتجاوزعتبة-2400-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1067763001.html
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أخبار ألمانيا
ارتفاع ثمن الحطب في ألمانيا بنسبة 85% بعد الاعتماد عليه للتدفئة
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أفاد مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس"، اليوم الخميس، أن أسعار الحطب وألواح الخشب في ألمانيا في أغسطس/آب 2022، ارتفعت بنسبة 85.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال البيان
: "ارتفعت أسعار الحطب وألواح الخشب في أغسطس 2022 بنسبة 85.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبالتالي تجاوزت بشكل كبير الزيادة في أسعار المستهلك ككل".
وأوضحت الوزارة أن "أسباب ارتفاع أسعار الحطب والخشب عن المتوسط تتمثل بزيادة الطلب، وزيادة تكاليف الشراء والنقل في قطاع صناعة الأخشاب".
ويشار إلى أن المزيد من المواطنين في ألمانيا يتجهون إلى الحطب كوسيلة بديلة لتدفئة منازلهم وسط ارتفاع أسعار الغاز والنفط والكهرباء.
وقال أوليغ أكسيوتين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، في 15سبتمبر/أيلول، إن الصين تزيد من طلباتها لتسليم الغاز عبر خط "سيل سيبيريا" حتى مع تباطؤ الطلب داخل البلاد.
وقال أكسيوتين
خلال جلسة في منتدى سان بطرسبرغ الدولي للغاز، اليوم الخميس: "شركة غازبروم تعالج زيادة في الطلب من الأطراف الصينية على توريد الغاز عبر خط أنابيب غاز سيبيريا، وذلك حتى في خضم التباطؤ في نمو الطلب على الغاز في البلاد".