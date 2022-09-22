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https://sputnikarabic.ae/20220922/الليرة-التركية-تسجل-أدنى-مستوى-في-تاريخها-بعد-خفض-الفائدة--1068100530.html
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى في تاريخها بعد خفض الفائدة
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى في تاريخها بعد خفض الفائدة
سجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، أدنى مستوى لها على الإطلاق، إثر إعلان البنك المركزي خفضا مفاجئا جديدا لسعر الفائدة بمائة نقطة إلى 12 في المائة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T14:56+0000
2022-09-22T14:57+0000
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
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هبطت الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو أقل من المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة الشاملة في ديسمبر/ كانون الأول، قبل أن تصعد مرة أخرى إلى 18.38 في الساعة 1125 بتوقيت غرينتش.تسببت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة العام الماضي، بجانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له خلال 24 عاما، بحسب "رويترز".وأرجع البنك المركزي التركي هذا الإجراء إلى المؤشرات المتواصلة على التباطؤ الاقتصادي، متوقعا بدء تراجع معدل التضخم.وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 12%، بأمر من المشرعين الماليين في البلاد.وأبقى البنك المركزي التركي هذا العام سعر الفائدة دون تغيير عند 14%، والليرة تضعف تدريجيًا، إذ كان سعر الصرف في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني نحو 13.5 ليرة للدولار، وفي نهاية فبراير/ شباط كان بالفعل 14 ليرة، والآن تجاوزت 18 ليرة.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التضخم سيبدأ في الانخفاض، نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن قفز إلى أكثر من 80 في المئة في أغسطس/ آب.
https://sputnikarabic.ae/20220921/أردوغان-يؤكد-لميقاتي-وقوف-تركيا-إلى-جانب-لبنان-1068070005.html
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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى في تاريخها بعد خفض الفائدة

14:56 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 22.09.2022)
© AFP 2022 / YASIN AKGULالليرة التركية
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
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سجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، أدنى مستوى لها على الإطلاق، إثر إعلان البنك المركزي خفضا مفاجئا جديدا لسعر الفائدة بمائة نقطة إلى 12 في المائة.
هبطت الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو أقل من المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة الشاملة في ديسمبر/ كانون الأول، قبل أن تصعد مرة أخرى إلى 18.38 في الساعة 1125 بتوقيت غرينتش.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
أردوغان يؤكد لميقاتي وقوف تركيا إلى جانب لبنان
أمس, 21:20 GMT
تسببت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة العام الماضي، بجانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له خلال 24 عاما، بحسب "رويترز".
وأرجع البنك المركزي التركي هذا الإجراء إلى المؤشرات المتواصلة على التباطؤ الاقتصادي، متوقعا بدء تراجع معدل التضخم.
وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 12%، بأمر من المشرعين الماليين في البلاد.

وأعلنت الهيئة التنظيمية في بيان: "قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة في مزادات إعادة الشراء الأسبوعية من 13% إلى 12%.

وأبقى البنك المركزي التركي هذا العام سعر الفائدة دون تغيير عند 14%، والليرة تضعف تدريجيًا، إذ كان سعر الصرف في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني نحو 13.5 ليرة للدولار، وفي نهاية فبراير/ شباط كان بالفعل 14 ليرة، والآن تجاوزت 18 ليرة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التضخم سيبدأ في الانخفاض، نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن قفز إلى أكثر من 80 في المئة في أغسطس/ آب.
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