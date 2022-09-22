https://sputnikarabic.ae/20220922/بعد-مطالبتها-بتعزيز-قوة-الناتو-في-الجناح-الشرقي-معلومات-عن-جيش-بولندا-1068095039.html
بعد مطالبتها بتعزيز قوة "الناتو" في الجناح الشرقي... معلومات عن جيش بولندا
بعد مطالبتها بتعزيز قوة "الناتو" في الجناح الشرقي... معلومات عن جيش بولندا
تمثل بولندا إحدى الدول الـ 30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ويرجع تاريخ انضمامها للحلف إلى عام 1999، أي بعد نصف قرن من تأسيسه عام 1949. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:35+0000
2022-09-22T13:35+0000
2022-09-22T13:35+0000
رصد عسكري
بولندا
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ويصنف جيش بولندا في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ولفت الموقع إلى أن عدد جنود الجيش البولندي يصل إلى 152 ألف جندي بينهم 120 ألفا قوات عاملة و32 ألفا قوات شبه عسكرية، ولا توجد قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان بولندا إلى نحو 38 مليون نسمة.تمتلك بولندا 452 طائرة حربية تجعل قواتها الجوية في المرتبة رقم 26 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم.وتضم القوات الجوية البولندية 91 مقاتلة وطائرة اعتراضية و49 طائرة نقل عسكري و96 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة.وتضم القوات البرية البولندية 863 دبابة و4 آلاف و786 مدرعة و609 مدفع ذاتي الحركة و197 راجمة صواريخ.ويضم الأسطول الحربي البولندي 86 وحدة بحرية تضم 2 كورفيت وفرقاطتين وغواصة و3 سفن دورية و21 كاسحة ألغام بحرية.لماذا تطالب بولندا بتوسيع وجود الناتو على الجناح الشرقي؟اعتبرت السلطات البولندية أنه من الضروري توسيع وجود الناتو على الجناح الشرقي بسبب التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا.وقال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي بافيل سولوخ، في وقت سابق اليوم، إن "القرارات المتخذة في روسيا هي إشارة للغرب وبولندا داعيا إلى تعزيز وجود الحلفاء على الجانب الشرقي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, بولندا
بعد مطالبتها بتعزيز قوة "الناتو" في الجناح الشرقي... معلومات عن جيش بولندا
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تمثل بولندا إحدى الدول الـ 30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ويرجع تاريخ انضمامها للحلف إلى عام 1999، أي بعد نصف قرن من تأسيسه عام 1949.
ويصنف جيش بولندا في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ولفت الموقع إلى أن عدد جنود الجيش البولندي يصل إلى 152 ألف جندي بينهم 120 ألفا قوات عاملة و32 ألفا قوات شبه عسكرية، ولا توجد قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان بولندا إلى نحو 38 مليون نسمة.
تقدر ميزانية دفاع الجيش البولندي بـ 14.5 مليار دولار.
تمتلك بولندا 452 طائرة حربية تجعل قواتها الجوية في المرتبة رقم 26 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم
.
وتضم القوات الجوية البولندية 91 مقاتلة وطائرة اعتراضية و49 طائرة نقل عسكري و96 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة.
كما تمتلك القوات الجوية البولندية 207 مروحيات بينها 30 مروحية هجومية.
وتضم القوات البرية البولندية 863 دبابة و4 آلاف و786 مدرعة و609 مدفع ذاتي الحركة و197 راجمة صواريخ.
ويضم الأسطول الحربي البولندي 86 وحدة بحرية تضم 2 كورفيت وفرقاطتين وغواصة و3 سفن دورية و21 كاسحة ألغام بحرية.
لماذا تطالب بولندا بتوسيع وجود الناتو على الجناح الشرقي؟
اعتبرت السلطات البولندية أنه من الضروري توسيع وجود الناتو
على الجناح الشرقي بسبب التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا.
وقال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي بافيل سولوخ، في وقت سابق اليوم، إن "القرارات المتخذة في روسيا هي إشارة للغرب وبولندا
داعيا إلى تعزيز وجود الحلفاء على الجانب الشرقي.