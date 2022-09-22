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https://sputnikarabic.ae/20220922/بعد-مطالبتها-بتعزيز-قوة-الناتو-في-الجناح-الشرقي-معلومات-عن-جيش-بولندا-1068095039.html
بعد مطالبتها بتعزيز قوة "الناتو" في الجناح الشرقي... معلومات عن جيش بولندا
بعد مطالبتها بتعزيز قوة "الناتو" في الجناح الشرقي... معلومات عن جيش بولندا
تمثل بولندا إحدى الدول الـ 30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ويرجع تاريخ انضمامها للحلف إلى عام 1999، أي بعد نصف قرن من تأسيسه عام 1949. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:35+0000
2022-09-22T13:35+0000
رصد عسكري
بولندا
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ويصنف جيش بولندا في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ولفت الموقع إلى أن عدد جنود الجيش البولندي يصل إلى 152 ألف جندي بينهم 120 ألفا قوات عاملة و32 ألفا قوات شبه عسكرية، ولا توجد قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان بولندا إلى نحو 38 مليون نسمة.تمتلك بولندا 452 طائرة حربية تجعل قواتها الجوية في المرتبة رقم 26 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم.وتضم القوات الجوية البولندية 91 مقاتلة وطائرة اعتراضية و49 طائرة نقل عسكري و96 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة.وتضم القوات البرية البولندية 863 دبابة و4 آلاف و786 مدرعة و609 مدفع ذاتي الحركة و197 راجمة صواريخ.ويضم الأسطول الحربي البولندي 86 وحدة بحرية تضم 2 كورفيت وفرقاطتين وغواصة و3 سفن دورية و21 كاسحة ألغام بحرية.لماذا تطالب بولندا بتوسيع وجود الناتو على الجناح الشرقي؟اعتبرت السلطات البولندية أنه من الضروري توسيع وجود الناتو على الجناح الشرقي بسبب التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا.وقال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي بافيل سولوخ، في وقت سابق اليوم، إن "القرارات المتخذة في روسيا هي إشارة للغرب وبولندا داعيا إلى تعزيز وجود الحلفاء على الجانب الشرقي.
https://sputnikarabic.ae/20220216/ما-هو-حلف-الناتو-وشروط-الانضمام-إليه-1058694893.html
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https://sputnikarabic.ae/20220820/هل-يستعد-الناتو-لحرب-ذرية-معلومات-عن-قدراته-النووية-1066662484.html
https://sputnikarabic.ae/20220922/وارسو-تدعو-إلى-تعزيز-قوة-الناتو-على-الجناح-الشرقي-1068082059.html
بولندا
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رصد عسكري, بولندا
رصد عسكري, بولندا

بعد مطالبتها بتعزيز قوة "الناتو" في الجناح الشرقي... معلومات عن جيش بولندا

13:35 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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تمثل بولندا إحدى الدول الـ 30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ويرجع تاريخ انضمامها للحلف إلى عام 1999، أي بعد نصف قرن من تأسيسه عام 1949.
ويصنف جيش بولندا في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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16 فبراير, 13:34 GMT
ولفت الموقع إلى أن عدد جنود الجيش البولندي يصل إلى 152 ألف جندي بينهم 120 ألفا قوات عاملة و32 ألفا قوات شبه عسكرية، ولا توجد قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان بولندا إلى نحو 38 مليون نسمة.
تقدر ميزانية دفاع الجيش البولندي بـ 14.5 مليار دولار.
تمتلك بولندا 452 طائرة حربية تجعل قواتها الجوية في المرتبة رقم 26 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم.
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24 مايو, 20:36 GMT
وتضم القوات الجوية البولندية 91 مقاتلة وطائرة اعتراضية و49 طائرة نقل عسكري و96 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة.
كما تمتلك القوات الجوية البولندية 207 مروحيات بينها 30 مروحية هجومية.
وتضم القوات البرية البولندية 863 دبابة و4 آلاف و786 مدرعة و609 مدفع ذاتي الحركة و197 راجمة صواريخ.
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20 أغسطس, 15:42 GMT
ويضم الأسطول الحربي البولندي 86 وحدة بحرية تضم 2 كورفيت وفرقاطتين وغواصة و3 سفن دورية و21 كاسحة ألغام بحرية.

لماذا تطالب بولندا بتوسيع وجود الناتو على الجناح الشرقي؟

اعتبرت السلطات البولندية أنه من الضروري توسيع وجود الناتو على الجناح الشرقي بسبب التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا.
عرض عسكري لقوات الناتو في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
وارسو تدعو إلى تعزيز قوة الناتو على الجناح الشرقي
09:14 GMT
وقال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي بافيل سولوخ، في وقت سابق اليوم، إن "القرارات المتخذة في روسيا هي إشارة للغرب وبولندا داعيا إلى تعزيز وجود الحلفاء على الجانب الشرقي.
© Sputnikأضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
أضخم 11 جيشا في حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
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