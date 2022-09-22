https://sputnikarabic.ae/20220922/ترامب-بإمكان-الرئيس-الأمريكي-رفع-السرية-عن-الوثائق-بمجرد-التفكير-بذلك-1068105625.html
ترامب: بإمكان الرئيس الأمريكي رفع السرية عن الوثائق بمجرد التفكير بذلك
ترامب: بإمكان الرئيس الأمريكي رفع السرية عن الوثائق بمجرد التفكير بذلك
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الوثائق التي تم العثور عليها في منزله في مارالاغو قد رفعت عنها السرية لأن رئيس البلاد يمكنه رفع... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:38+0000
2022-09-22T16:38+0000
2022-09-22T16:38+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت بوليتيكو عن ترامب: "إذا كنت رئيسًا للولايات المتحدة، فيمكنك رفع السرية عن الوثائق من خلال الإعلان ببساطة عن رفع السرية عنها، بل وحتى التفكير في الأمر".وطلبت وزارة العدل الأمريكية، في 17سبتمبر/أيلول، من محكمة الاستئناف السماح للمدّعين مراجعة وثائق سرية تم العثور عليها في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منتجع مارالاغو، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".جاء ذلك بعدما عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، على وثيقة تشرح الدفاعات العسكرية لدولة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك أثناء مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، الشهر الماضي.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "إف بي آي" عثر على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس/آب الماضي، لمنزل ترامب في مارالاغو، وفقا لسجلات المحكمة.
https://sputnikarabic.ae/20220919/ترامب-مهاجما-عملاء-إف-بي-آي-لم-يخلعوا-أحذيتهم-قبل-دخولهم-غرفة-نومي-لتفتيشها--1067953528.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: بإمكان الرئيس الأمريكي رفع السرية عن الوثائق بمجرد التفكير بذلك
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صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الوثائق التي تم العثور عليها في منزله في مارالاغو قد رفعت عنها السرية لأن رئيس البلاد يمكنه رفع السرية عن الأوراق "بمجرد التفكير في الأمر".
ونقلت بوليتيكو
عن ترامب: "إذا كنت رئيسًا للولايات المتحدة، فيمكنك رفع السرية عن الوثائق من خلال الإعلان ببساطة عن رفع السرية عنها، بل وحتى التفكير في الأمر".
وطلبت وزارة العدل الأمريكية، في 17سبتمبر/أيلول، من محكمة الاستئناف السماح للمدّعين مراجعة وثائق سرية تم العثور عليها في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منتجع مارالاغو، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
جاء ذلك بعدما عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، على وثيقة تشرح الدفاعات العسكرية لدولة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك أثناء مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، الشهر الماضي.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"
، أن "إف بي آي" عثر على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس/آب الماضي، لمنزل ترامب في مارالاغو، وفقا لسجلات المحكمة.