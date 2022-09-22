https://sputnikarabic.ae/20220922/رغم-تصريح-ليز-تراس-مسؤولون-إسرائيليون-يقللون-من-فرص-نقل-السفارة-البريطانية-من-تل-أبيب-إلى-القدس-1068099798.html

رغم تصريح ليز تراس... مسؤولون إسرائيليون يقللون من فرص نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس

رغم تصريح ليز تراس... مسؤولون إسرائيليون يقللون من فرص نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس

رغم تصريح رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، بأنها تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، قلل مسؤولون إسرائيليون من فرص هذه الخطوة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T14:38+0000

2022-09-22T14:38+0000

2022-09-22T14:38+0000

إسرائيل

القدس

بريطانيا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059959313_0:17:3073:1745_1920x0_80_0_0_04203ed56ee367bc6cc829a390e2ec9f.jpg

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن فرص نجاح نقل بريطانيا سفارة بلادها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ضئيلة، رغم ما صرحت به ليز تراس، خلال لقائها رئيس الوزراء يائير لابيد، أمس.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن "بريطانيا تدرس نقل مقر سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حيث كانت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس قد بعثت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء يائير لابيد خلال لقائهما الأخير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك".بدوره، شكر يائير لابيد نظيرته البريطانية ليز تراس على إعلانها، في تغريدة نشرها لابيد على حسابه في موقع "تويتر".ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي بارز أن فرص الخطوة البريطانية ضئيلة، متوقعا أن تؤدي مصالح بريطانيا مع العالمين الإسلامي والعربي إلى الفيتو في المملكة المتحدة.وأشارت الصحيفة إلى أن ليز تراس قد أوضحت خلال الحملة الانتخابية لحزب "المحافظين"، بأنها ستفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.وبعيد تصريح تراس، قدم لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الشكر لنظيرته البريطانية ليز تراس على إعلانها، في تغريدة نشرها لابيد بحسابه في موقع "تويتر".وقال في تغريدته: "أشكر صديقتي العزيزة، رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي أعلنت أنها تدرس بإيجابية في إمكانية نقل السفارة البريطانية إلى القدس- عاصمة إسرائيل-، سنواصل العمل لتعزيز الشراكة بين البلدين".

إسرائيل

القدس

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, القدس, بريطانيا, العالم العربي