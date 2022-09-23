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https://sputnikarabic.ae/20220923/أكثر-من-100-مراقب-أجنبي-لعملية-التصويت-في-استفتاء-جمهورية-دونيتسك-1068141756.html
أكثر من 100 مراقب أجنبي لعملية التصويت في استفتاء جمهورية دونيتسك
أكثر من 100 مراقب أجنبي لعملية التصويت في استفتاء جمهورية دونيتسك
كشفت لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن نحو 130 مراقبا أجنبيا يتابعون عملية التصويت في الاستفتاء حول انضمام جمهورية دونيتسك... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T12:16+0000
2022-09-23T12:16+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأشارت لجنة الانتخابات المركزية إلى أن وجود "129 مراقبا من دول أخرى معتمدين في الجمهورية، بما في ذلك روسيا وفنزويلا وإيطاليا ورومانيا وتوغو وجنوب أفريقيا، وعددهم في تزايد مستمر".وقالت إيلينا كرافشينكو، رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في الجمهورية للصحفيين، إن "إقبال الناخبين على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية الساعة 14:00 بتوقيت موسكو بلغ 13.18%".وأضافت كرافشينكو: "ابتداءً من الساعة 2:00 ظهرًا ، كان إقبالنا 179340 ناخبًا، أي 13.18% النشاط مرتفع للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20220923/مسؤول-روسي-عملية-الاستفتاء-ترسم-ملامح-الحدود-الجنوبية-الجديدة-للبلاد-1068134402.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

أكثر من 100 مراقب أجنبي لعملية التصويت في استفتاء جمهورية دونيتسك

12:16 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022
مواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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كشفت لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن نحو 130 مراقبا أجنبيا يتابعون عملية التصويت في الاستفتاء حول انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا.
وأشارت لجنة الانتخابات المركزية إلى أن وجود "129 مراقبا من دول أخرى معتمدين في الجمهورية، بما في ذلك روسيا وفنزويلا وإيطاليا ورومانيا وتوغو وجنوب أفريقيا، وعددهم في تزايد مستمر".

"بالإضافة إلى ذلك، هناك نحو ألف مراقب محلي من الغرفة المدنية يراقبون استفتاء جمهورية دونيتسك الشعبية".

في مركز اقتراع في بيلوغورسك، حيث يجري التصويت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية و وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
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10:09 GMT
وقالت إيلينا كرافشينكو، رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في الجمهورية للصحفيين، إن "إقبال الناخبين على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية الساعة 14:00 بتوقيت موسكو بلغ 13.18%".
وأضافت كرافشينكو: "ابتداءً من الساعة 2:00 ظهرًا ، كان إقبالنا 179340 ناخبًا، أي 13.18% النشاط مرتفع للغاية".
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