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https://sputnikarabic.ae/20220923/مسؤول-أمريكي-كبير-كوريا-الشمالية-قد-تجري-تجربة-نووية-خلال-أيام-1068157180.html
مسؤول أمريكي كبير: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال أيام
مسؤول أمريكي كبير: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال أيام
حذر مسؤول أمريكي كبير من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى اليابان وكوريا الجنوبية. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T18:28+0000
2022-09-23T18:28+0000
كوريا الشمالية
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كوريا الجنوبية
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وكان البيت الأبيض أعلن أن هاريس ستقوم بجولة إلى اليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 25 إلى 29 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري "لتأكيد قوة تحالفات واشنطن مع طوكيو وسيئول".ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي كبير (لم تسمه) أن "كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية خلال زيارة هاريس، حيث تستعد بيونغ يانغ لمثل هذا الاختبار".وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه "عواقب وخيمة" إذا اختارت إجراء اختبار جديد.وقال المسؤول في إفادة صحفية هاتفية إن نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستصل إلى كوريا الجنوبية، يوم الخميس، للاجتماع مع رئيسها يون سوك يول.وأواخر أغسطس/آب الماضي، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي، ولكن لا علامات "محددة" حتى الآن على أن التجربة وشيكة.وأضاف الوزير: "في الوقت الذي تطور فيه كوريا الشمالية قدراتها النووية والصاروخية واستكمال التجهيزات لما قد يكون تجربتها النووية السابعة، يستمر الوضع الأمني الخطير".وتابع: "بناء على التحالف الصلب بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يحافظ جيشنا على وضع دفاعي قوي للاستجابة بشكل استباقي لهذه التهديدات الأمنية".يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، من أن أي محاولة من قبلها لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى "تدمير نفسها".جاء ذلك على خلفية إصدار بيونغ يانغ قانونا ألمح إلى احتمال قيام النظام بشن ضربة نووية استباقية في حالة طوارئ، وفق "يونهاب".وينص القانون على أن يتم توجيه ضربة نووية "بشكل تلقائي وفوري"، في حال تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية في البلاد للخطر بسبب هجوم.وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، إنه في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلاده كدولة تمتلك أسلحة نووية لا رجعة فيه.وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا أن: "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك".ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".
https://sputnikarabic.ae/20220829/كوريا-الجنوبية-تقول-إن-جارتها-الشمالية-تستعد-لإجراء-تجربة-نووية-وسط-وضع-أمني-خطير-1066960094.html
https://sputnikarabic.ae/20220913/كوريا-الجنوبية-محاولة-استخدام-بيونغ-يانغ-النووي-سيؤدي-إلى-التدمير-الذاتي-1067670946.html
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كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية

مسؤول أمريكي كبير: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال أيام

18:28 GMT 23.09.2022
© AFP 2022الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022
الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022
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حذر مسؤول أمريكي كبير من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى اليابان وكوريا الجنوبية.
وكان البيت الأبيض أعلن أن هاريس ستقوم بجولة إلى اليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 25 إلى 29 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري "لتأكيد قوة تحالفات واشنطن مع طوكيو وسيئول".
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي كبير (لم تسمه) أن "كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية خلال زيارة هاريس، حيث تستعد بيونغ يانغ لمثل هذا الاختبار".
وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه "عواقب وخيمة" إذا اختارت إجراء اختبار جديد.
وقال المسؤول في إفادة صحفية هاتفية إن نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستصل إلى كوريا الجنوبية، يوم الخميس، للاجتماع مع رئيسها يون سوك يول.
الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
كوريا الجنوبية تقول إن جارتها الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية وسط وضع أمني "خطير"
29 أغسطس, 09:26 GMT
وأواخر أغسطس/آب الماضي، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي، ولكن لا علامات "محددة" حتى الآن على أن التجربة وشيكة.
وأضاف الوزير: "في الوقت الذي تطور فيه كوريا الشمالية قدراتها النووية والصاروخية واستكمال التجهيزات لما قد يكون تجربتها النووية السابعة، يستمر الوضع الأمني الخطير".
وتابع: "بناء على التحالف الصلب بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يحافظ جيشنا على وضع دفاعي قوي للاستجابة بشكل استباقي لهذه التهديدات الأمنية".
يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، من أن أي محاولة من قبلها لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى "تدمير نفسها".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
كوريا الجنوبية: محاولة استخدام بيونغ يانغ "النووي" سيؤدي إلى "التدمير الذاتي"
13 سبتمبر, 10:39 GMT
جاء ذلك على خلفية إصدار بيونغ يانغ قانونا ألمح إلى احتمال قيام النظام بشن ضربة نووية استباقية في حالة طوارئ، وفق "يونهاب".
وينص القانون على أن يتم توجيه ضربة نووية "بشكل تلقائي وفوري"، في حال تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية في البلاد للخطر بسبب هجوم.
وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، إنه في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلاده كدولة تمتلك أسلحة نووية لا رجعة فيه.
وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا أن: "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك".
ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".
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