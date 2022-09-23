عربي
https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-الخارجية-السوري-لـ-سبوتنيك-لا-محادثات-حاليا-حول-تطبيع-العلاقات-بين-دمشق-وأنقرة-1068162357.html
وزير الخارجية السوري لـ "سبوتنيك": لا توجد مفاوضات حاليا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة
وزير الخارجية السوري لـ "سبوتنيك": لا توجد مفاوضات حاليا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة
أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ليل السبت/الأحد، أنه ليست هناك مفاوضات حاليا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T22:16+0000
2022-09-23T22:29+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066759814_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_8038e9aa3a404a48879ea78f8bb9d279.jpg
وقال المقداد في تصريحات لوكالة " سبوتنيك"، إنه ليست هناك اتصالات أيضا على على مستوى وزارتا الخارجية بين البلدين.وشدد وزير الخارجية السوري على أن عدم التزام تركيا يعد عقبة تعيق عملية تسوية سورية بموجب إطار أستانا. مؤكدا أن "أستانا" هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع السوري.وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية، إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا، وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر.وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "روسيا ترى أن الاجتماع سيكون مفيدا، نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، حاليا تجري الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.. وموسكو تشجعهم على ذلك".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد مؤخرا أنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو أن الأخير حضر هناك.
https://sputnikarabic.ae/20220922/وزير-الخارجية-السوري-يلتقي-بنظيريه-الجزائري-والأردني-ويبحث-معهما-العلاقات-الثنائية-1068113031.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066759814_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_e2896510017305a076f920b0c3789f31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية السوري لـ "سبوتنيك": لا توجد مفاوضات حاليا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة

22:16 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 22:29 GMT 23.09.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ليل السبت/الأحد، أنه ليست هناك مفاوضات حاليا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وقال المقداد في تصريحات لوكالة " سبوتنيك"، إنه ليست هناك اتصالات أيضا على على مستوى وزارتا الخارجية بين البلدين.
وشدد وزير الخارجية السوري على أن عدم التزام تركيا يعد عقبة تعيق عملية تسوية سورية بموجب إطار أستانا. مؤكدا أن "أستانا" هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع السوري.
وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية، إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا، وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر.
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في زيارة عمل إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
وزير الخارجية السوري يلتقي بنظيريه الجزائري والأردني ويبحث معهما العلاقات الثنائية
أمس, 19:54 GMT
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "روسيا ترى أن الاجتماع سيكون مفيدا، نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، حاليا تجري الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.. وموسكو تشجعهم على ذلك".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد مؤخرا أنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو أن الأخير حضر هناك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:22 GMT - سبوتنيك عربيبدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة17:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала