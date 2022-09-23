https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-الخارجية-السوري-لـ-سبوتنيك-لا-محادثات-حاليا-حول-تطبيع-العلاقات-بين-دمشق-وأنقرة-1068162357.html
وزير الخارجية السوري لـ "سبوتنيك": لا توجد مفاوضات حاليا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة
وزير الخارجية السوري لـ "سبوتنيك": لا توجد مفاوضات حاليا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة
أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ليل السبت/الأحد، أنه ليست هناك مفاوضات حاليا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T22:16+0000
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وقال المقداد في تصريحات لوكالة " سبوتنيك"، إنه ليست هناك اتصالات أيضا على على مستوى وزارتا الخارجية بين البلدين.وشدد وزير الخارجية السوري على أن عدم التزام تركيا يعد عقبة تعيق عملية تسوية سورية بموجب إطار أستانا. مؤكدا أن "أستانا" هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع السوري.وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية، إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا، وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر.وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "روسيا ترى أن الاجتماع سيكون مفيدا، نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، حاليا تجري الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.. وموسكو تشجعهم على ذلك".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد مؤخرا أنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو أن الأخير حضر هناك.
https://sputnikarabic.ae/20220922/وزير-الخارجية-السوري-يلتقي-بنظيريه-الجزائري-والأردني-ويبحث-معهما-العلاقات-الثنائية-1068113031.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية السوري لـ "سبوتنيك": لا توجد مفاوضات حاليا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة
22:16 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 22:29 GMT 23.09.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ليل السبت/الأحد، أنه ليست هناك مفاوضات حاليا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وقال المقداد في تصريحات لوكالة " سبوتنيك"، إنه ليست هناك اتصالات
أيضا على على مستوى وزارتا الخارجية بين البلدين.
وشدد وزير الخارجية السوري على أن عدم التزام تركيا يعد عقبة تعيق عملية تسوية
سورية بموجب إطار أستانا. مؤكدا أن "أستانا" هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع السوري.
وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية، إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا، وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "روسيا ترى أن الاجتماع سيكون مفيدا، نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، حاليا تجري الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.. وموسكو تشجعهم على ذلك".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد مؤخرا أنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو أن الأخير حضر هناك.